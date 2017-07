Intel annuncia nuovi processori Core e Xeon di settima generazione

Intel ha recentemente aggiornato la lista di processori che arriveranno a breve sul mercato, tutti ovviamente appartementi alla settima generazione della famiglia Core. Ecco nel dettaglio i modelli in arrivo.

Partiamo con i processori desktp Intel Core i3, realizzati con stepping S-0 al posto del B-0 che ha contraddistinto le unità finora commercializzate. Si tratta in ogni caso di adeguamenti architetturali davvero minimi, tanto che finora non abbiamo trovato informazioni ulteriori in merito. Vedremo presto i modelli Intel Core i3-7340 (4.2 GHz, 4 MB cache, 51 W TDP), Intel Core i3-7320T (3.6 GHz, 4MB cache, 35 W TDP), Intel Core i3-7120 (4 GHz, 3 MB cache, 51 W TDP) e Intel Core i3-7120T (3.5 GHz, 3 MB cache, 35 W TDP), tutti destinati al mondo desktop.

Quattro i nuovi processori attesi per i PC portatili serie U: Intel Core i3-7007U (2 core, 4 threads, 2.1 GHz, 3 MB cache), Intel Core i3-7110U (2 core, 4 threads, 2.6 GHz, 3 MB cache), Intel Core i5-7210U (2 core, 4 threads, 2.5 GHz base, 3.3 GHz Turbo, 3 MB cache) e Intel Core i7-7510U (2 core, 4 threads, 2.7 GHz base, 3.7 GHz Turbo, 4 MB cache).

Chiudiamo la rassegna segnalando un nuovo processore Intel Xeon E3, con frequenze di utilizzo e TDP più elevati (così come le prestazioni). Intel Xeon E3-1285 v6 avrà clock base di 4.1 GHz e 4.5 GHz Turbo, grafica integrata HD P630, TDP che aumenta di 19W e arriva quindi a 91W rispetto al precedente Xeon E3-1275 v6. Pare che questo processore sarà utilizzato sui sistemi Apple iMac Pro, ma ovviamente non ne esistono conferme ufficiali.