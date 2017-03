Intel annuncia le CPU Xeon E3-1200 v6, basate su architettura Kaby Lake

Intel ha ufficialmente anunciato le nuove CPU Xeon della famiglia E3-1200 v6, proposte che sono basate sull'architettura Kaby Lake adottata anche per i processori desktop Core i7, Core i5 e Core i3 della serie 7000.

Il target di riferimento dei nuovi processori Intel Xeon E3 è quello dei sistemi server di più piccole dimensioni, delle workstation grafiche entry level e dei server dedicati ai sistemi di storage. Per questo ambiti applicativi le caratteristiche tecniche alla base di questi processori, l'architettura quad core con tecnologia Hyper-Threading (tranne per i due modleli di fascia entry level), sono adatte allo scopo senza dover ricercare la superiore complessità architetturale offerta dai processori Xeon E5.

Gli 8 nuovi processori, le cui caratteristiche tecniche sono riportate qui di seguito, sono compatibili con la stessa piattaforma socket LGA 1151 adottata dalla precedente generazione di CPU Xeon. Per questi modelli Intel richiede l'abbinamento con schede madri dotate di chipset C232 o C236, modelli già presenti per l'abbinamento con le CPU Xeon E3-1200 v5 e che richiedono ora un aggiornamento del bios per assicurare compatibilità con le nuove CPU.

processore Core/Threads Clock Turbo Cache L3 GPU TDP Prezzo Xeon E3-1280 v6 4/8 3,9GHz 4,2GHz 8MB no 72W $612 Xeon E3-1275 v6 4/8 3,8GHz 4,2GHz 8MB P630 73W $339 Xeon E3-1270 v6 4/8 3,8GHz 4,2GHz 8MB no 72W $328 Xeon E3-1245 v6 4/8 3,7GHz 4,1GHz 8MB P630 73W $284 Xeon E3-1240 v6 4/8 3,7GHz 4,1GHz 8MB no 72W $272 Xeon E3-1230 v6 4/8 3,5GHz 3,9GHz 8MB no 72W $250 Xeon E3-1225 v6 4/4 3,3GHz 3,7GHz 8MB P630 73W $213 Xeon E3-1220 v6 4/4 3GHz 3,5GHz 8MB no 72W $193

Le specifiche riprendono quelle delle CPU Core con architettura Kaby Lake presenti in commercio; il TDP è compreso tra 72 e 73 Watt, a seconda della presenza o meno di GPU integrata. La peculiarità di alcuni di questi processori Intel Xeon è infatti proprio quella di mettere a disposizione una GPU integrata, utile per quegli utilizzi nei quali si voglia semplificare al massimo il design del sistema e no venga richiesta una potenza di elaborazione elevata dal comparto video. Segnaliamo per tutte le CPU la cache L3 pari a 8 Mbytes, il supporto alla tecnologia ECC per la memoria DDR4 oltre al supporto alla tecnologia Intel vPro.