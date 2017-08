In vendita dal 18 ottobre la prima CPU Intel a 18 core: Core i9-7980XE

Sarà a partire dal prossimo 18 ottobre che Intel renderà disponibile per l'acquisto il proprio nuovo processore top di gamma per sistemi desktop HEDT. Si tratta della CPU Core i9-7980XE, annunciata al Computex di Taipei poco più di 2 mesi fa assieme alla completa linea di processori nota con il nome in codice Skylake-X utilizzato per identificarne l'architettura.

Nella tabella seguente abbiamo riassunto le specifiche tecniche dei processori Intel della famiglia Skylake-X; sino al modello Core i9-7920X si tratta di dati ufficialmente condivisi da Intel mentre per le 3 versioni a 14, 16 e 18 core le informazioni legate alle frequenze di clock sono state pubblicate online nelle scorse settimane ma non ufficialmente confermate dall'azienda.

Modello Core Threads Clock Turbo 2.0 Turbo 3.0 Cache L3 PCIe 3.0 Socket TDP Prezzo Core i9-7980X 18 36 2,6 GHz 4,2 GHZ 4,4 GHz 24,75MB 44 2066 165W 1999$ Core i9-7960X 16 32 2,8 GHz 4,2 GHZ 4,4 GHz 22MB 44 2066 165W 1699$ Core i9-7940X 14 28 3,1 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz 19,25MB 44 2066 165W 1399$ Core i9-7920X 12 24 2,9 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz 16,5MB 44 2066 140W 1199$ Core i9-7900X 10 20 3,3 GHz 4,3 GHz 4,5 GHz 13,75MB 44 2066 140W 999$ Core i7-7820X 8 16 3,6 GHz 4,3 GHz 4,5 GHz 11MB 28 2066 140W 599$ Core i7-7800X 6 12 3,5 GHz 4 GHz - 8,25MB 28 2066 140W 389$

Notiamo come per tutte le CPU Intel della famiglia Skylake-X le frequenze di clock via tecnologia Turbo si spingano ben oltre il dato di default, arrivando con implementazione Turbo 3.0 a toccare quota 4,4 GHz anche con i modelli dotati del numero più elevato di core. Per le 3 versioni Core i9 dal clock più elevato il TDP passa da 140 Watt sino a 165 Watt, dati che è del resto atteso in considerazione dell'elevato numero di core integrati in questi processori.

Al momento attuale sono disponibili sul mercato le versioni di CPU Skylake-X sino al modello Core i9-7900X, del quale abbiamo pubblicato la nostra recensione a questo indirizzo. Per il modello Core i9-7920X si attende l'avvio delle vendite nel corso del mese di agosto, mentre sarà ad ottobre che le altre versioni di CPU Core i9 con un maggior numero di core debutteranno sul mercato.