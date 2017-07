Il Pentium G4560 cannibalizza i Core i3, Intel lo mette in pensione?

Il successo del Pentium G4560 sembra aver superato le attese di Intel, la quale sembra intenzionata a ridurre la competizione interna con i processori della linea Core i3. Secondo indiscrezioni non confermate, il colosso di Santa Clara vorrebbe ridurre la produzione del chip Pentium per favorire invece i modelli della linea Core i3, il cui prezzo è più elevato pur proponendo prestazioni simili.

L'Intel Pentium G4560 è un processore con architettura Kaby Lake di tipo dual-core (con HyperThreading) che utilizza il socket LGA1151. La frequenza di clock è pari a 3,5 GHz ed è dotato di 3 MB di cache L3. Il prezzo consigliato da Intel è pari a 64$. Di contro, il Core i3-7100 ha una frequenza di clock di 3,9 GHz, è dotato di una GPU migliore (HD Graphics 630, invece del modello 610) e supporta le istruzioni AVX; il prezzo è però più elevato e si attesta a 118$.

Nonostante caratteristiche e prestazioni simili, il divario in termini di prezzo è evidente, con il Pentium G4560 che costa circa la metà del Core i3-7100. L'utenza sembra aver premiato il processore più economico e questo, stando a quanto riportato da DigiWorthy, starebbe portando Intel a ripensare la sua strategia riducendo la produzione del Pentium G4560.

Il risultato di questa mossa sarebbe un innalzamento del prezzo finale nei negozi per via della scarsità, fatto che renderebbe il prodotto meno appetibile del chip appartenente alla fascia di prezzo più alta. Questo potrebbe portare, però, anche a favorire AMD e i suoi processori Ryzen di fascia più bassa, riaccendendo la competizione e portando - teoricamente - a prezzi più bassi in linea generale.