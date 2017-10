Il nuovo Qualcomm Snapdragon 636 è il 40% più veloce del precedente

Qualcomm ha annunciato in via ufficiale lo Snapdragon 636, un nuovo processore destinato alla fascia media e dotato di otto core Kryo 260. La consegna dei primi lotti ai clienti è prevista per il prossimo mese di novembre.

La più grande novità di questo processore è l'impiego del nuovo core Kryo 260, che promette un aumento delle prestazioni del 40% rispetto al precedente Snapdragon 630. La quantità massima di RAM installabile è di 8 GB di tipo LPDDR4 con frequenza di 1333 MHz in configurazione dual-channel.

L'impiego di una GPU Adreno 509, che ha prestazioni superiori del 10% rispetto alla generazione precedente, permette di supportare schermi con risoluzione Full-HD+ (con fattore di forma 18:9) e la tecnologia Assertive Display, che migliora la visibilità nelle varie condizioni di luce.

Lo Snapdragon 636 è prodotto con processo FinFET a 14 nm ed è compatibile a livello di pin e di software con gli Snapdragon 660 e 630; questo significa che può essere impiegato su prodotti già progettati per i due processori succitati, considerazioni di consumi e raffreddamento a parte.

Il supporto per le fotocamere arriva fino a sensori da 24 megapixel con scatti istantanei (no shutter lag), mentre il DAC integrato Qualcomm Aqstic supporta contenuti audio fino a 192 kHz / 24 bit.

Il modem Snapdragon X12 LTE integrato nel SoC fornisce una velocità di download fino a 600 Mbps e una di upload di 150 Mbps. La connettività è completata da WiFi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0, NFC e radio FM. Lo Snapdragon 636 supporta anche la nuova Qualcomm Quick Charge 4.