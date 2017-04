id Software sta lavorando su engine di nuova generazione ottimizzato per AMD Ryzen

Come si apprende guardando il video riportato in questa pagina, id Software sta lavorando su un game engine per giochi di nuova generazione allo scopo di sostituire id Tech 6, che abbiamo visto all'opera in DooM 2016. La software house texana ottimizzerà la nuova tecnologia in modo che sia in grado di sfruttare al meglio AMD Ryzen, i nuovi processori che il produttore di Sunnyvale ha introdotto sul mercato nello scorso febbraio.

Il CTO di id Software, Robert Duffy, parla a lungo di come Ryzen metta a disposizione degli sviluppatori una fetta più consistente del potenziale della CPU, gestendo un maggiore parallelismo che si traduce in migliori performance. Duffy definisce il nuovo engine "molto più parallelo" in confronto a id Tech 6, il che vuol dire che sfrutterà meglio la struttura multi-core e multi-thread delle CPU di ultima generazione. La futura tecnologia sarà così in grado di sfruttare il pieno potenziale che Ryzen è in grado di mettere a disposizione.

Il prossimo gioco id Software è Quake Champions, attualmente in Closed Beta e la cui versione definitiva verrà rilasciata entro la fine dell'anno. Duffy, però, non si riferisce a Quake Champions quando parla delle nuove tecnologie, che verranno introdotte solamente con un prodotto successivo. Quake Champions, infatti, è basato su un motore grafico che costituisce un incrocio tra id Tech 6 e il Saber Engine approntato da Saber Interactive. Allo stesso tempo, però, l'imminente shooter multiplayer sarà ottimizzato sia per Ryzen che per Radeon Vega.

Quake Champions è uno dei primi giochi progettati fin dall'inizio con il refresh rate di 120 Hz come punto di riferimento. Questo permetterà di ottenere ritmi di gioco adrenalinici in un prodotto ottimizzato per la piattaforma PC e rivolto agli appassionati di eSport.

Nell'intervista Duffy aggiunge che id Software è al lavoro per garantire ottime performance anche alle risoluzioni 4K e 8K. Secondo Duffy alcuni vantaggi permessi da Ryzen saranno evidenti fin da subito, altri invece si materializzeranno solamente in un secondo momento con le prossime generazioni di giochi. Con la crescente popolarità del video streaming, Ryzen è in grado di fare l'encoding del video in background e gestire gli overhead che questa pratica produce, mentre allo stesso tempo si occupa di gestire le richieste provenienti dal motore grafico del gioco.

Ryzen migliora i tempi di iterazione nel lavoro degli sviluppatori, permettendo loro di sfruttare pienamente la sua natura multi-tasking senza dedicare a questo aspetto molto tempo. Tutte cose che permetteranno nella prossima generazione di giochi di migliorare la complessità della grafica, di renderla più realistica e di avere un'intelligenza artificiale maggiormente sofisticata.