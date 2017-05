I sistemi Intel X299, con Skylake X e Kaby Lake X, al debutto per metà giugno

Potrebbe essere l'E3 di Las Vegas, con la data del 12 giugno, la sede scelta da Intel per l'annuncio legato alle nuove piattaforme enthusiast per PC desktop basate su chipset della famiglia X299. In particolare potrebbe essere l'evento PC Gaming Show quello scelto da Intel, alla luce di una sponsorizzazione ufficiale fatta dall'azienda americana.

In questo caso quindi Intel andrebbe a presentare le proposte di nuova generazione, affiancando schede madri con chipset X299 ai processori Kaby Lake X e Skylake X e andando a rinnovare completamente l'offerta nel segmento top di gamma dei PC desktop con processori caratterizzati da un elevato numero di core.

Ricordiamo come i processori Kaby Lake X riprendano le specifiche tecniche dei corrispondenti modelli della famiglia Core i7 per sistemi socket LGA 1151 attualmente disponibili in commercio: troveremo quindi un massimo di 4 core con controller memoria dual channel, con frequenze di clock previste in lieve incremento. A questo indirizzo ulteriori dettagli sul modello Core i7 7740K che dovrebbe essere quello top di gamma tra le CPU Kaby Lake X. Per le CPU Skylake X invece il controller memoria abbinato sarà di tipo quad channel, con versioni di CPU che secondo le indiscrezioni dovrebbero giungere ad offrire sino a 12 core.

Pare tuttavia possibile che nelle due settimane precedenti, al Computex 2017 di Taipei, i partner produttori di schede madri possano mostrare le proprie soluzioni basate su chipset Intel X299. Del resto così è sempre stato in passato con l'introduzione sul mercato di nuovi processori Intel: i partner produttori di schede madri hanno sempre mostrato in funzione sistemi basati su nuovi chipset durante le principali fiere internazionali, CeBit o Computex, così da meglio promuovere i propri prodotti tra gli utenti.

In questo particolare segmento di mercato si guarda anche con un certo interesse ai processori AMD Ryzen, in particolare alle attese versioni dotate di 12 e 16 core che potrebbero venir presentate proprio nel corso del mese di giugno andando a posizionarsi direttamente quale alternativa alle nuove soluzioni enthusiast di Intel per sistemi desktop.