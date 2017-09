Huawei Kirin 970: primo processore a raggiungere 1.2Gbps in download

Huawei batte un nuovo record: il suo processore Kirin 970 è riuscito a raggiungere una velocità di connessione in download pari a 1.2 Gbps che nessun altro competitor è riuscito ancora a raggiungere. Presentato durante lo scorso IFA 2017 di Berlino, il nuovo Kirin 970 di Huawei, è il primo processore dell'azienda ad integrare funzionalità per l'intelligenza artificiale ma chiaramente visti i risultati sembra proprio che non si fermi solo a questo.

Huawei ha espressamente dichiarato come il nuovo SoC equipaggerà i futuri smartphone dell'azienda come il nuovo Mate 10 in arrivo il prossimo 16 ottobre a Monaco di Baviera. Ma sul nuovo processore l'azienda ha voluto anticipare una delle novità e soprattutto uno dei record che il processore ha già effettivamente battuto. In questo caso parliamo della presenza di un modem integrato nel chipset che ha raggiunto una velocità di 1.2 Gbps per la fase di download permettendo chiaramente di ottenere il supporto in questo caso della Cat. 18.

Siamo lieti che Huawei abbia completato la prova con R&S con il quale ha assistito a questa innovazione nel settore smartphone. Il Kirin 970 è diventato il primo SoC a supportare la connettività LTE Cat 18 DL e Cat 13 UL con una velocità di picco in downlink a 1.2 Gbps. E' stata raggiunta una nuova tappa fondamentale per dimostrare che il SoC Kirin di Huawei è ancora una volta in una posizione di primo piano nel settore delle comunicazioni wireless LTE-A-pro.

In questo caso il nuovo processore Kirin 970 di Huawei rappresenta chiaramente il futuro della connessione internet per smartphone. con l'evoluzione dello standard LTE pronto a raggiungere il nuovo LTE-A-Pro. Purtroppo al momento nel nostro paese si è di fronte ad una fase di transizione dall'ormai "vecchio" 4G al nuovo 5G. I primi test e soprattutto i primi rilasci della rete 4.5G sono già stati posti in essere da Vodafone e da TIM ed è dunque chiaro che i produttori di smartphone seguano da vicino questi sviluppi sul campo cercando di anticiparli proponendo già processori capaci di raggiungere velocità mai viste finora.

Ricordiamo come il nuovo processore di Huawei è alimentato da una CPU 8 Ocre e da una GPU a 12 Core di nuova generazione. E' costruito con un avanzato processo produttivo a 10nm e include ben 5.5 miliardi di transistor in un'area di un solo centimetro quadrato. E' però la concezione che risulta altamente tecnologica e chiaramente nuova visto che Kirin 970 è effettivamente la prima piattaforma di calcolo mobile con unità di processo neurale ossia la Neural Processing Unit (NPU). Questo in soldoni significa che il nuovo Kirin 970 permette di ottenere operazioni di calcolo con prestazioni del 25% maggiori del vecchi processore ed un'efficienza del 50% maggiore.