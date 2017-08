HiSilicon Kirin 970: ecco le presunte specifiche del nuovo processore di Huawei

Huawei fa sul serio e non solo parlando di smartphone ma anche di processori per smartphone. Ecco che in Rete sono apparse le specifiche tecniche del nuovo HiSilicon Kirin 970, la nuova CPU che l'azienda cinese sembra pronta a porre sul futuro Huawei Mate 10 in arrivo a Monaco di Baviera in uno specifico evento del 16 ottobre. In questo caso chiaramente non sono informazioni ufficiale ma sembra più palese che mai che il futuro phablet dell'azienda possa essere il primo smartphone a sperimentare la potenza della CPU con processo produttivo a 10nm di Huawei.

Quali le specifiche tecniche del nuovo Kirin 970? Direttamente dalle immagini apparse in rete è possibile osservare come la CPU con processo produttivo a 10nm possegga un architettura Octa-Core composta da cluster ad alte prestazioni ma soprattutto da 4 Cortex-A73 con clock a 2.8GHz ed altri 4 Cortex-A53 con frequenze più basse ma non specificate. Tutto questo sarà coadiuvato da una nuova GPU che dovrebbe risultare la nuova Mali-G72 di ARM per la quale si stanno ottenendo risultati importanti in termini di prestazioni e soprattutto di riduzione dei consumi energetici.

Il nuovo HiSilicon Kirin 970 oltretutto sembra permettere anche il supporto alle memorie RAM LPDDR4 con frequenza sino a 1866 MHz e banda a 29.8 GB/s, mentre per quanto concerne il comportato fotografico è in grado di gestire moduli sino a 42 MP chiaramente con la possibilità di offrire il classico Dual Cam tramite un doppio ISP dedicato di cui proprio il futuro Mate 10 potrebbe possedere. Per quanto riguarda la connettività, invece, presente un modem LTE Cat.12 mentre assente il supporto alla tecnologia Bluetooth 5.0 che vede invece la presenza della classica 4.2.