Diretta video sulle CPU AMD Ryzen questo pomeriggio alle 16, su Facebook

L'embargo sui processori AMD Ryzen 7 è scaduto da pochi minuti e potete trovare online la nostra recensione del modello Ryzen 7 1800X, la nuova soluzione top di gamma di AMD con architettura Zen e 8 core che operano in parallelo.

In virtù del notevole interesse verso questi processori abbiamo organizzato per oggi giovedì 2 marzo alle ore 16 una diretta video sul canale Facebook di Hardware Upgrade, con la quale vogliamo raccontarvi un po' di esperienza dietro le quinte nella realizzazione di questa recensione oltre a rispondere a domande e richieste di informazioni.

La pagina Facebook di Hardware Upgrade è accessibile a questo indirizzo; la sessione live verrà registrata e resa disponibile per la visione successiva per chi non potesse collegarsi a questo orario.