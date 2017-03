Dal secondo trimestre due processori AMD della serie Ryzen 5

Le vendite dei primi processori AMD della famiglia Ryzen 7 sono iniziate ufficialmente nella giornata di ieri, data che ha visto anche la pubblicazione delle prime analisi prestazionali online. Trovate il nostro articolo a riguardo disponibile a questo indirizzo.

Le soluzioni Ryzen 7 integrano al proprio interno ben 8 core, ma non saranno le uniche a venir rese disponibili da AMD. L'azienda americana infatti presenterà due nuovi modelli appartenenti alla gamma Ryzen 5 nel corso del secondo trimestre, estendendo così verso il basso la propria nuova serie di CPU.

Per il modello Ryzen 5 1600X troveremo architettura a 6 core, con la possibilità di gestire sino a 12 threads in parallelo. Frequenza di clock di default pari a 3,6 GHz e boost sino a 4 GHz completano le caratteristiche tecniche. Di fatto questo processore vanta sulla carta specifiche identiche alla proposta Ryzen 7 1800X, con l'unica differenza data dal numero di core che passa da 8 a 6.

Specifiche differenti per la CPU Ryzen 5 1500X, che adotterà architettura quad core sempre con la possibilità di gestire sino a 8 threads in parallelo; la frequenza di clock della CPU sarà pari a 3,5 GHz, con la possibilità di spingersi sino a 3,7 GHz via boost. Non conosciamo ancora i listini di questi processori ma pare sensato attendersi prezzi che saranno inferiori ai 329 dollari chiesti per il modello Ryzen 7 1700, al momento attuale la proposta più economica della gamma di CPU AMD basate su architettura Zen.