Da AMD un dissipatore a liquido AIO insieme ai processori Ryzen Threadripper

A breve faranno il loro debutto sul mercato i nuovi processori della famiglia Ryzen Threadripper, annunciati per i primi giorni del mese di Agosto, visto anche il nuovo socket TR4 sul quale essi si baseranno, AMD ha deciso di fornire come dissipatore stock per i suoi due nuovi processori, il 12 core e 24 thread 1920X ed il 16 core e 32-thread 1950X, un sistema di raffreddamento a liquido di tipo "All-In-One".

La società non ha ancora effettivamente comunicato il TDP dei suoi chip Threadripper, alcune voci fissano quello del 12 core a 125W e quello del 16 core a 155W, valori sicuramente più vicini a quelli garantiti da sistemi di raffreddamento a liquido piuttosto che i tradizionali ad aria.

Questa non è la prima volta che AMD abbina alcuni suoi prodotti a soluzioni di raffreddamento a liquido, come per esempio è avvenuto in passato per alcuni SKU ad alto TDP dei processori a 8 core della serie FX, riportati nella foto sottostante.

Forse, questa scelta vuole provare a colmare la mancanza di reattività da parte dei produttori di sistemi di raffreddamento per CPU nello sviluppare prodotti dedicati al nuovo socket TR4, differente dai precedenti, cosicché i primi possessori di Threadripper non siano lasciati senza un dispositivo di raffreddamento adeguato; situazione ad esempio non venutasi a creare con l'arrivo dei processori LGA2066 di Intel, i quali condividono il lay-out dello socket con la precedente e ben supportata serie LGA2011v3.