CPU Ryzen in preordine: in vendita dal 28 febbraio?

Nuovi listini per i processori AMD Ryzen, il cui debutto è ogni giorno più vicino e che dovrebbero entrare in commercio nel corso delle prossime settimane. Il rivenditore online belga centralpoint.be ha infatti pubblicato listini per i modelli Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X e Ryzen 7 1700 tutti con architettura a 8 core.

I prezzi riportati dal rivenditore online sono pari a 499€, 389€ e 319€, valori che sono allineati alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi con riferimento ai listini che saranno praticati nel mercato nord americano. Dopo la pubblicazione centralpoint.be ha rimosso le pagine sui nuovi processori Ryzen dalla visione pubblica, possibile indicazione che i prezzi siano corretti e che siano usciti prima del tempo.

Le specifiche tecniche ufficiali di questi processori non sono ancora note, ma varie indiscrezioni sono emerse nei giorni scorsi indicando per questi 3 modelli architettura a 8 core con un massimo di 16 threads che possono venir gestiti in contemporanea. La cache L3 è pari a 16 Mbytes, mentre il TDP varia dai 65 Watt del modello Ryzen 7 1700 ai 95 Watt delle altre due versioni.

Le frequenze di clock anticipate dalle indiscrezioni parlano di un valore di base clock di 3,6 GHz per il modello Ryzen 7 1800X, che scende a 3,4 GHz per quello Ryzen 7 1700X dal pari consumo. Per la versione Ryzen 7 1700 con TDP di 65 Watt la frequenza di clock è pari a 3 GHz, con un dato Turbo che si spinge sino a 3,7 GHz. Per le due altre versioni il dato di Turbo clock è rispettivamente pari a 4 GHz e 3,8 GHz.

Sono queste le prime indiscrezioni sui prezzi delle CPU AMD Ryzen, con listini che se confermati paiono essere sulla carta molto interessanti rispetto alle versioni di processore Intel Core i7 sia con architettura quad core sia quelle Broadwell-E dotate di un maggior numero di core al proprio interno.