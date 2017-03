CPU Ryzen 5 già in vendita, mentre Ryzen 7 arriva con dissipatore in bundle

Il debutto commerciale dei primi processori AMD della famiglia Ryzen 5, dotati di architettura a 6 oppure 4 core a seconda delle versioni, saranno ufficialmente messi in vendita a partire dal prossimo 11 aprile ma sembra sia già possibile acquistarne alcuni in varie regioni del mondo.

I distributori stanno presumibilmente ricevendo in queste settimane i prodotti retail, aderendo all'embargo sulla data di vendita. Quando non avviene il rispetto di queste condizioni di vendita i prodotti entrano nel canale di vendita e da questo tra le mani degli utenti finali. Una rapida verifica presso i rivenditori online italiani non ha permesso di evidenziare nessuna CPU della famiglia Ryzen 5 al momento in commercio, ma non è da escludere che qualcuna possa apparire nel corso delle prossime settimane prima della data ufficiale di lancio.

Le caratteristiche tecniche dei processori AMD Ryzen 7 e Ryzen 5 sino ad oggi annunciati da AMD sono riassunte nella tabella seguente:

CPU Core Threads Clock Turbo max L3 TDP Prezzo AMD Ryzen 7 1800X 8 16 3,6GHz 4GHz 16M 95W $499 AMD Ryzen 7 1700X 8 16 3,4GHz 3,8GHz 16M 95W $399 AMD Ryzen 7 1700 8 16 3GHz 3,7GHz 16M 65W $329 AMD Ryzen 5 1600X 6 12 3,6GHz 4GHz 16M 95W $249 AMD Ryzen 5 1600 6 12 3,2 GHz 3,6 GHz 16M 65W $219 AMD Ryzen 5 1500X 4 8 3,5 GHz 3,7 GHz 16M 65W $189 AMD Ryzen 5 1400 4 8 3,2 GHz 3,4 GHz 4M 65W $169

Passando ai processori Ryzen 7, dotati di architettura a 8 core, AMD sta preparando il debutto delle versioni dotate di dissipatore di calore in bundle che si affiancheranno a quelle vendute sino ad oggi sprovviste di sistema di raffreddamento in dotazione. Questi processori saranno abbinati al dissipatore di calore Wraith Max, capace sulla carta di gestire processori con TDP massimo pari a 140 Watt e quindi più che adeguato a gestire i 95 Watt delle CPU Ryzen 7 1800X e Ryzen 7 1700X.

Il dissipatore di calore Wraith Max è costruito utilizzando una struttura di alluminio piuttosto ampia, dotata di base in rame e di varie heatpipes ad attraversarlo. La ventola superiore è arricchita da un LED RGB che corre attorno al profilo circolare, con il logo AMD anch'esso illuminato da un LED. Non si conoscono ancora in dettaglio i prezzi di queste versioni di CPU ma dovrebbero venir proposte sul mercato con un prezzo addizionale compreso tra 40 e 50 Euro rispetto a quello delle versioni senza dissipatore di calore.

A questo indirizzo trovate pubblicata la nostra recensione della CPU Ryzen 7 1800X, mentre a questo indirizzo sono disponibili vari dettagli sui processori Ryzen 5 attesi al debutto ufficiale sul mercato tra poco più di 2 settimane.