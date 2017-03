CPU AMD Ryzen disponibili all'acquisto su Amazon: prezzi da 379,90 Euro

AMD Ryzen è finalmente disponibile con 3 CPU della serie 7, la più alta della gamma. I modelli lanciati sono tutti octa-core: partendo dal basso Ryzen 7 1700 da 3,0 GHz (3,7 GHz in Turbo) e 65W di TDP; come soluzione intermedia abbiamo invece AMD Ryzen 7 1700X, da 3,4GHz (3,8 GHz in Turbo) e 95W; e infine con un TDP simile il modello Ryzen 7 1800X da 3,6 GHz, che diventano 4 GHz in Turbo. Su Amazon il prezzo è di 379,90 Euro per il modello Ryzen 7 1700, con disponibilità immediata, mentre la variante 1700X costa 450,80 Euro con spedizione entro 4-5 giorni. Il modello al top della gamma Ryzen 7 1800X è invece posizionato a 574,90 Euro, ma la disponibilità non è ancora segnalata sul portale di e-commerce.

Più difficile la situazione per le schede madri, con i modelli con chipset X370 e socket AM4 che attualmente risultano non disponibili. Qui sopra ne segnaliamo alcuni di diverse fasce di prezzo che arriveranno a breve su Amazon.

Per concludere riportiamo alcuni kit RAM DDR4 da 8 e 16 GB da abbinare ad un sistema con CPU AMD Ryzen.