Core i7-7740K e Core i5-7640K: le CPU anti Ryzen di Intel

Intel potrebbe presentare due nuove CPU della famiglia Kaby Lake, per sistemi desktop, pensate specificamente per porre maggiore pressione competitiva sulle soluzioni AMD della famiglia Ryzen attese al debutto commerciale nel corso delle prossime settimane.



Ci riferiamo al modelli Core i7-7740K e Core i5-7640K, le cui caratteristiche tecniche sono particolarmente interessanti. Per la prima CPU troveremo architettura quad core con tecnologia HyperThreading, frequenza di base clock pari a 4,3 GHz quindi 100 MHz superiore a quella del modello Core i7-7700K attualmente in commercio. Non si hanno al momento informazioni sulla frequenza di boost clock ma è possibile sia pari a 4,6 GHz, nuovamente con un incremento di 100 MHz rispetto alla CPU Core i7-7700K. Tutto questo richiederà un aumento del TDP, che passerà dagli attuali 91 Watt a 100 Watt.



Più interessante il modello Core i5-7640K, caratterizzato da moltiplicatore di frequenza sbloccato verso l'alto e da una frequenza di base clock pari a 4 GHz. In questo caso il dato è superiore di 200 MHz rispetto al valore della CPU Core i5-7600K disponibile in commercio al momento, ferme restando le altre caratteristiche tecniche.



Le indiscrezioni disponibili online indicano per questa nuova CPU anche l'integrazione della tecnologia HyperThreading, caratteristica riservata ai modelli Core i7 nelle declinazioni di CPU Core per sistemi desktop di Intel. Questa informazione non è confermata e a nostro avviso pare poco probabile: implicherebbe per Intel una importante novità, che porterebbe di fatto questa CPU ad essere speculare a quelle Core i7 di pari frequenza di clock con l'unica differenza di rilievo data dal quantitativo di cache integrata (da 8 Mbytes si scende infatti a 6 Mbytes nelle versioni Core i5).