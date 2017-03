Core, dimensioni della cache e die nelle CPU AMD Ryzen 5

AMD ha recentemente annunciato il debutto commerciale, a partire dal prossimo 11 aprile, dei primi processori della famiglia Ryzen 5 caratterizzati da architettura a 6 e 4 core. Saranno 4 i modelli inizialmente proposti, con frequenze di clock e specifiche tecniche che sono riportate nella tabella seguente.

CPU Core Threads Clock Turbo max L3 TDP Prezzo AMD Ryzen 7 1800X 8 16 3,6GHz 4GHz 16M 95W $499 AMD Ryzen 7 1700X 8 16 3,4GHz 3,8GHz 16M 95W $399 AMD Ryzen 7 1700 8 16 3GHz 3,7GHz 16M 65W $329 AMD Ryzen 5 1600X 6 12 3,6GHz 4GHz 16M 95W $249 AMD Ryzen 5 1600 6 12 3,2 GHz 3,6 GHz 16M 65W $219 AMD Ryzen 5 1500X 4 8 3,5 GHz 3,7 GHz 16M 65W $189 AMD Ryzen 5 1400 4 8 3,2 GHz 3,4 GHz 4M 65W $169

Tutte queste CPU, lo ricordiamo, sono dotate di moltiplicatore di frequenza sbloccato per facilitare l'overclock e sono abbinate a tecnologia SMT che permette loro di gestire sino ad un numero massimo di threads contemporanei che è pari al doppio dei core fisicamente installati.

Le CPU Ryzen 5 sono derivate da quelle Ryzen 7, in quanto AMD al momento attuale sviluppa un unico die per questi processori costruito affiancando due CCX, cioè CPU Complex, ciascuno dotato al proprio interno di un massimo di 4 core. Disabilitando alcuni dei core in ciascun CCX AMD può ottenere differenti versioni di processore Ryzen, ed è quello che ha fatto per implementare il numero di core inferiore a 8 delle proposte Ryzen 5.

Le CPU Ryzen 5 1600x, 1600 e 1500X sono tutte dotate di cache L3 da 16 Mbytes di capacità, al pari di quanto integrato nelle proposte Ryzen 7 con architettura a 8 core. Per il modello Ryzen 1400 troviamo invece una significativa differenza, data dalla cache L3 pari a soli 4 Mbytes. AMD è quindi intervenuta disabilitando alcune delle porzioni della cache L3 integrata nella CPU, oltre ovviamente scegliendo di disabilitare uno o due core per ogni CXX rispettivamente per le declinazioni di processore Ryzen 5 a 6 e 4 core.

Sarà interessante verificare quale impatto sulle prestazioni si registrerà dall'aver ridotto da 16 a 4 Mbytes la capacità della cache L3 nella CPU Ryzen 5 1400 rispetto alle altre proposte della famiglia, ma per capire questo dovremo attendere ancora le settimane che ci separano dal debutto commerciale di queste nuove proposte.