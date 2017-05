Cooler Master paga 600.000$ ad Asetek per i propri kit a liquido

Nel corso degli ultimi anni è andata in atto una battaglia legale che ha visto coinvolte varie aziende impegnate nel settore dei sistemi di raffreddamento a liquido. Alla base questioni legate a proprietà intellettuali detenute che sono state utilizzate per lo sviluppo di alcuni prodotti giunti in commercio, e per le quali non sono stati pagati i diritti d'uso.

Asetek ha annunciato di aver ricevuto recentemente un pagamento per circa 600.000 dollari legato proprio ad una denuncia presentata nel corso del 2014, incentrata sull'utilizzo da parte di Cooler Master di alcuni brevetti Asetek all'interni dei sistemi di raffreddamento a liquido a circuito chiuso Seidon 120M, Seidon 120XL e Seidon 240M.

La giuria ha riconosciuto Cooler Master colpevole di violazione di brevetto industriale, comminando una sanzione pari al 14,5% di quanto era stato venduto a partire dal 2012. Questo calcolo ha portato alla cifra finale di 600.000 dollari indicata da Asetek.

Non è la prima volta che Asetek registra una vittoria in tribunale dopo aver chiamato in giudizio produttori di sistemi di raffreddamento a liquido. Le proprietà intellettuali dell'azienda sono state quindi in passato utilizzate senza pagamento di royalties da parte di alcuni produttori, con vari accordi economici che sono intercorsi a porre la parola fine alla disputa legale.

Al momento attuale non sono presenti in commercio modelli che non verifichino pienamente quelle che sono le proprietà intellettuali di Asetek nel campo. L'azienda continua a operare nel settore, producendo sistemi di raffreddamento a liquido principalmente per partner OEM anche impegnati nel settore delle soluzioni server e per workstation grafiche.