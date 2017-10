Check della disponibilità: processori Intel Core Coffee Lake

Nei giorni scorsi Intel ha ufficialmente introdotto i nuovi processori della famiglia Coffee Lake, modelli che integrano importanti novità rispetto ai predecessori Kaby Lake nella forma di un maggior numero di core. Per tutti i dettagli sulle prestazioni di queste nuove CPU vi rimandiamo alla nostra analisi, pubblicata online a questo indirizzo, mentre a seguire sono riportate le principali caratteristiche tecniche delle 6 CPU che Intel ha reso disponibili in commercio.

Modello Core Threads Clock Turbo 2.0 Cache L3 Memory TDP Prezzo Core i7-8700K 6 12 3,7GHz 4,7GHz 12MB DDR4-2666 95W 359$ Core i7-8700 6 12 3,2GHz 4,6GHz 12MB DDR4-2666 65W 303$ Core i5-8600K 6 6 3,6GHz 4,3GHz 9MB DDR4-2666 95W 257$ Core i5-8400 6 6 2,8GHz 4GHz 9MB DDR4-2666 65W 182$ Core i3-8350K 4 4 4GHz - 6MB DDR4-2400 91W 168$ Core i3-8100 4 4 3,6GHz - 6MB DDR4-2400 65W 117$

Soffermiamo la nostra attenzione sulle 3 versioni dotate di suffisso K, caratteristica che indica come queste CPU siano dotate di moltiplicatore di frequenza sbloccato verso l'alto e siano quindi indicate per l'overclock. Questi modelli sono sulla carta tutti in vendita, ma dopo una veloce verifica nel corso del fine settimana abbiamo constatato come non sia così semplice acquistarne uno.

Partendo dal basso il modello Core i3-8350K ha una disponibilità discreta nel complesso, con prezzi che partono IVA inclusa da poco meno di 200€ e tempi di consegna di alcuni giorni a partire dalla metà della settimana appena iniziata. Curiosi di valutarne le prestazioni velocistiche abbiamo proceduto noi stessi con l'ordine di un sample, che dovrebbe arrivare attorno a metà settimana.

I due processori di fascia più alta, Core i5-8600K e Core i7-8700K, sono invece ben più merce rara: un solo rivenditore li ha messi a listino indicandone disponibilità, con prezzi di circa 320€ per la CPU Core i5 e 440€ per quella Core i7. Riteniamo che questa situazione sia destinata a cambiare nei prossimi giorni, con un aumento nel numero di rivenditori che avranno effettivamente disponibili queste CPU, ma è evidente come quantomeno in questi primi giorni di avvio delle vendite la disponibilità di processori Coffee Lake sia molto ridotta. Ricordiamo come tutti questi processori necessitino di nuove schede madri, basate su chipset Intel Z370.