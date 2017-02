Atteso sino a un +15% nelle prestazioni con le CPU Intel Core di ottava generazione

E' la stessa Intel, nel corso di un meeting con i propri investitori, ad anticipare di attendersi un incremento delle prestazioni marcato con la prossima generazione di processori della famiglia Core, quella che internamente è identificata come la ottava.

I processori saranno identificati come appartenenti alla serie 8000 e presenteranno le usuali declinazioni tra Core i3, Core i5 e Core i7 con frequenze di clock, numero di core e altre caratteristiche tecniche che varieranno di conseguenza.

Per i processori Core di ottava generazione Intel utilizzerà una nuova evoluzione della tecnologia produttiva a 14 nanometri, grazie alla quale sarà ottenuto un incremento delle prestazioni sino al 15%. Intel fornisce questa stima con riferimento ai risultati del benchmark SysMark 2014 v1.5, indicando lo stesso margine di incremento ottenuto nel passaggio da CPU Core di sesta generazione a quelle di settima generazione.

Ricordiamo come i processori Core della serie Skylake, sesta generazione, differiscano da quelli Kaby Lake, settima generazione, in misura marginale per la componente architetturale. I vantaggi prestazionali ottenuti da Intel sono legati all'aumento nelle frequenze di clock di questi processori, responsabile in alcuni modelli di quel +15% che Intel indica.

Possiamo quindi ipotizzare, stante l'invarianza della tecnologia produttiva adottata, che Intel possa ottenere nel passaggio alle CPU Core di ottava generazione un boost di simile portata grazie ad alcuni affinamenti architetturali e a un incremento nelle frequenze di clock complessive.

Dobbiamo segnalare come questi processori non saranno basati su architettura Cannonlake, in quanto quest'ultima utilizzerà processo produttivo a 10 nanometri. Il debutto delle CPU Cannonlake è previsto per la seconda metà del 2017 nelle declinazioni mobile, con un passaggio verso le proposte desktop nel corso del 2018: resta a questo punto da capire quale tipo di architettura, se non una Kaby Lake ottimizzata ulteriormente, Intel utilizzerà per questi processori Core di ottava generazione attesi nella seconda metà del 2017.