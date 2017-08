Arctic si tinge di arancione e presenta il dissipatore per CPU Freezer 33 PENTA edition

Arctic, in stretta collaborazione con il partner tedesco PENTA Sports punto di riferimento del settore degli e-sports, presenta la nuova versione del dissipatore per processori Freezer 33 denominata per l'appunto PENTA edition: heat pipe, alette ed accessori completamente di colore nero titanio, mentre la girante della ventola PWM da 120 mm di un arancione brillante che richiama il colore sociale di PENTA.

Non solo visivamente rinnovato ma anche tecnicamente ottimizzato, una delle principali caratteristiche sul fronte tecnico riguarda il funzionamento della ventola: Arctic con questo prodotto offre la possibilità di far funzionare il dissipatore anche in modalità completamente passivo, infatti, la ventola per valori inferiori al 40% del segnale PWM rimane ferma, per poi rimettersi in movimento quanto il valore supera tale soglia; ciò, oltre a garantire un ambiente più silenzioso in condizioni di carico di lavoro ridotto, consente in minima parte di risparmiare energia ed in maniera più significativa prolungare la vita utile della ventola.

Il nuovo dissipatore PENTA è stato ristudiato per essere compatibile con gli ultimi socket sia Intel che AMD: più precisamente è utilizzabile in abbinamento a processori basati su standard 115x, 2066, 2011(-3), sTR4 e AM4. Layout a 49 alette di alluminio e sviluppo heat pipe ottimizzato aumentano il flusso d'aria e garantiscono un rapido trasferimento del calore dalla base alla superficie dissipante delle alette.

Il Freezer 33 PENTA è già disponibile sul webshop Arctic ad un prezzo di 45,99 €, per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedica al prodotto.