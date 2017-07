Arctic rinnova il proprio logo e comunica le compatibilità con AMD Ryzen Threadripper ed Intel Kaby Lake

Arctic Cooling si rinnova sia nella gamma sia nel nome che rimane semplicemente Arctic, aggiorna anche il proprio logo con una semplice "A" stilizzata che richiama il movimento di una ventola.

Ha colto l'occasione anche per comunicare l'aggiornamento dei propri prodotti al fine di renderli compatibili con le nuove famiglie di processori AMD Ryzen Threadripper ed Intel Kaby Lake: per i primi disponibili per il momento solo i sistemi All-In-One della gamma Liquid Freezer nelle versioni 360, 240 e 120 mm, mentre per i processori Intel con socket 2066 risultano compatibili sia le tre soluzioni a liquido appena citate ma ed anche praticamente l'intera gamma di dissipatori ad aria, tra i quali i modelli di punta Freezer 33 e Freezer i32.

Ovviamente la compatibilità sarà tale su tutti i prodotti messi in vendita da questo momento in poi, come di consueto sicuramente Arctic però non tarderà molto a rendere disponibili anche i singoli kit per aggiornare le precedenti versioni dei sistemi di raffreddamento già venduti; i prezzi non subiscono modifiche e si parte dai 45,99 € per il Freezer i32 fino ad arrivare ai 139,99 € per il Liquid Freezer 360, per maggiori informazioni su caratteristiche tecniche e prezzi vi rimandiamo alla pagina del produttore dedicata ai dissipatori per CPU.