AMD Ryzen in unboxing: processore e piattaforma di test

Il debutto dei processori AMD della famiglia Ryzen è questione di pochi giorni: l'azienda ha infatti annunciato che le prime 3 versioni saranno acquistabili a partire dal 2 marzo, tutte caratterizzate da architettura a 8 core con la possibilità di gestire sino a 16 threads in parallelo via Symmetric Multi Threading.

Di seguito i 3 modelli, con le corrispondenti specifiche tecniche di base.

Ryzen 7 1800X : 3,6 GHz base clock, frequenza di boost clock sino a 4 GHz, 95 Watt TDP

: 3,6 GHz base clock, frequenza di boost clock sino a 4 GHz, 95 Watt TDP Ryzen 7 1700X : 3,4 GHz base clock, frequenza di boost clock sino a 3,8 GHz, 95 Watt TDP

: 3,4 GHz base clock, frequenza di boost clock sino a 3,8 GHz, 95 Watt TDP Ryzen 7 1700: 3 GHz base clock, frequenza di boost clock sino a 3,7 GHz, 65 Watt TDP

[HWUVIDEO="2266"]AMD Ryzen in unboxing[/HWUVIDEO]

Abbiamo ricevuto un sample di processore Ryzen, che stiamo testando in questi giorni in redazione. Non possiamo ancora fornirvi indicazioni specifiche sulle prestazioni, ma siamo al lavoro per cercare di analizzare al meglio questa CPU. Per il momento vi lasciamo con questo unboxing in video, con il quale vi mostriamo alcuni dei componenti che saranno utilizzati per questa analisi.