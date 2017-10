AMD prepara l'aggiornamento AGEISA 1.0.0.7, con supporto alle future APU

AMD è al lavoro per rilasciare la versione 1.0.0.7 del proprio AGESA, di fatto quello che è il corpo principale del bios necessario per le schede madri destinate a venir utilizzate con i processori della famiglia Ryzen.

Con la precedente versione 1.0.0.6 AMD ha introdotto un più esteso supporto alla memoria DDR4, spingendosi non ufficialmente oltre le specifiche di default che prevedono l'utilizzo di moduli DDR4-2666 quale massimo con le GPU Ryzen. L'aggiornamento AGESA apre quindi spazio all'implementazione di nuove funzionalità all'interno delle schede madri, fornendo in questo modo un più completo supporto a questi processori.

Nello specifico sarà il supporto ai processori Raven Ridge, nome in codice che identifica le APU AMD di prossima generazione basate su architetture Zen (CPU) e Vega (GPU), a venir implementato con la revision 1.0.0.7 di AGESA. Sul forum del sito OCN, a questo indirizzo, è rpesente un intervento che meglio dettaglia le novità di questa release direttamente per mezzo di Elmor, noto overclocker del nord Europa che lavora in Asus.

AGESA 1007 comes with support for Raven Ridge APUs. AMD has also changed the entire BIOS base structure so we have to do a lot of work to port everything to the new version, which may result in further bugs. The advantage is that it makes it easier to support future CPUs (Raven Ridge, Pinnacle Ridge). The cold boot fix will be implemented as soon as we have a recent AGESA version which supports it.