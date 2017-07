AMD mostra il box delle CPU Ryzen Threadripper: il debutto è vicino

Si avvicina il debutto dei due processori AMD Ryzen Threadripper che l'azienda americana ha anticipato nel corso delle scorse settimane. Il reparto marketing AMD è in pieno fermento e per creare un po' di aspettative negli utenti ha reso pubbliche due immagini del box retail nel quale saranno vendute le prime due CPU Ryzen Threadripper.

La confezione è decisamente imponente, come del resto ben evidente dall'immagine con il CEO dell'azienda Lisa Su. Dubitiamo che nel box sia integrato un sistema di raffreddamento: visto il TDP di questi processori, pari a 180 Watt, possiamo ipotizzare che AMD ne consigli l'abbinamento con sistemi di raffreddamento a liquido di tipo all in one in grado di dissiparne al meglio il calore.

Il debutto di questi processori è atteso per i primi del mese di agosto, con una data non confermata ufficialmente da parte di AMD del 10 agosto, a partire dalle 15 al fuso orario italiano. Sono due le versioni di processore Ryzen Threadripper per le quali AMD ha fornito indicazioni specifiche: