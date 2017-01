AMD mostra al CES 2017 le nuove schede madri per CPU RyZen

Il debutto dei primi processori AMD della famiglia RyZen, nome con il quale sono indicate le CPU desktop di prossima generazione basate su architettura Zen, è ormai sempre più vicino: al CES 2017 AMD non ha voluto fornire informazioni specifiche a riguardo ma è ipotizzabile che entro la fine del primo trimestre vedremo sul mercato i primi modelli.

Proprio per questo motivo è importante quanto anticipato dall'azienda americana, che ha mostrato in funzione 17 sistemi desktop di fascia alta basati su CPU RyZen al CES e assieme ai partner produttori di motherboard mostrato vari modelli su piattaforma socket AM4 che verranno abbinati a queste nuove CPU.

In particolare ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte e MSI hanno annunciato assieme ad AMD il supporto ai processori RyZen, mostrando i propri sample di schede socket AM4 che proponiamo nella gallery seguente. E' interessante evidenziare come i vari produttori abbiano scelto di sviluppare schede madri posizionate in differenti segmenti di mercato, in modo speculare a quanto viene al momento offerto per le proposte Intel Core di settima generazione basate su architettura Kaby Lake.

Le aspettative da parte dei partner circa il successo delle proposte RyZen sono molto alte, e in effetti il debutto di questi processori può rappresentare un cambiamento importante per il mercato nel suo complesso. Da tempo si attende una contrapposizione più definita e allineata tra AMD e Intel nel settore dei processori: quanto mostrato da AMD sino ad oggi, per quanto preliminare e in ambiente controllato, lascia pensare che nel corso del 2017 le due aziende si troveranno nel settore delle CPU molto più vicine di quanto non lo siano mai state nel corso degli ultimi 10 anni.