AMD annuncia ufficialmente la disponibilità dei processori Ryzen Threadripper e Ryzen 3

I processori AMD Ryzen Threadripper, che la società di Sunnyvale ha preannunciato nel corso delle passate settimane, saranno ufficialmente disponibili sul mercato all'inizio del mese di agosto. E' il CEO dell'azienda, Lisa Su, ad annunciarlo in un video.

Oltre al modello Ryzen Threadripper 1950X da 16 core e 32 thread, AMD immetterà sul mercato anche il modello Threadripper 1920X da 12 Core e 24 thread. Entrambi i processori saranno sbloccati, compatibili con il nuovo socket TR4 e vanteranno le medesime caratteristiche con controller di memoria quad-channel DDR4 e supporto a 64 linee PCI Express. L'unica differenza sarà il base clock, 3,4GHZ per 1950X e 3,5GHz per 1920X (mentre entrambi possono arrivare a 4,0GHz in Precision Boost), e ovviamente i prezzi, che AMD ha comunicato ufficialmente: 999$ per Ryzen Threadripper 1950X e 799$ per Ryzen Threadripper 1920X.

Le prime schede madri con supporto a Ryzen Threadripper saranno rese disponibili all'inizio del mese di agosto, parallelamente alla disponibilità dei processori. Inoltre già sapevamo che Dell ha stretto un accordo in esclusiva con AMD, fino alla fine del 2017, per la commercializzazione di sistemi desktop per videogiocatori basati su Ryzen Threadripper: con l'annuncio di oggi AMD e Dell comunicano che i pre-ordini per il sistema Alienware Area-51 Threadripper Edition potranno essere effettuati a partire dal 27 luglio. Nessuna informazione, però, sui prezzi delle configurazioni.

Lisa Su annuncia inoltre le specifiche e la disponibilità dei processori Ryzen 3, soluzioni quad-core ovviamente basati su architettura Zen. Sul mercato a partire dal 27 luglio vi saranno i modelli Ryzen 3 1300X, con frequenza operativa di 3,5GHz (in grado di spingersi fino a 3,7GHz) e Ryzen 3 1200 con frequenza operativa di 3,1GHz (boost fino a 3,4GHz). I prezzi di questi processori ancora non sono stati comunicati. Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul blog ufficiale di AMD, in questo post di Jim Anderson, Senior Vice President e General Manager Computing ang Graphics per AMD