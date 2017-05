A breve nuovi bios per CPU AMD Ryzen per l'overclock delle memorie

Uno degli aspetti dei quali si è più discusso con riferimento ai processori AMD della famiglia Ryzen è legato alla compatibilità con le memorie DDR4 disponibili in commercio. Questi processori sono certificati per venire abbinati a memorie DDR4-2666 quale massimo, ma le schede madri in commercio permettono di utilizzare moduli sino alla frequenza di 3.200 MHz mantenendo tutti i parametri di funzionamento degli altri componenti nelle specifiche.

I moduli di memoria DDR4 attualmente utilizzati con successo in overclock in abbinamento con le CPU Ryzen sono quelli basati su chip Samsung della serie B, resi popolari anche in abbinamento a processori Intel della famiglia Core. AMD ha già anticipato di essere al lavoro con i produttori di schede madri per offrire nuovi aggiornamenti bios che estendano la compatibilità anche con altre tipologie di memoria, puntando nello specifico ad assicurare il funzionamento stabile in overclock.

Questo sarà reso possibile con il nuovo aggiornamento del microcode delle CPU AGESA 1006, grazie al quale saranno abilitati oltre 20 nuovi registri di memoria con i quali verrà abilitato il supporto diretto di vari moduli memoria DDR4 basati su chip Hynix.

La conferma arriva da un post scritto da un rappresentante di Gigabyte, che ha confermato a questo indirizzo come l'azienda dovrebbe a breve rilasciare nuovi aggiornamenti bios per le proprie schede madri abbinate ai processori AMD Ryzen grazie ai quali migliorare la compatibilità della memoria. Non sarà ovviamente la sola Gigabyte a rendere disponibili nuovi aggiornamenti bios con queste caratteristiche ma il nuovo aggiornamento del microcode verrà adottato da un po' tutti i produttori di schede madri per processori AMD Ryzen.

AMD quindi si conferma al lavoro per ottimizzare ulteriormente la compatibilità delle proprie nuove piattaforme della famiglia Ryzen, lavoro ancor più importante alla luce della costante diffusione sul mercato di questi processori e della recente disponibilità di modelli Ryzen 5 caratterizzati da un ottimale bilanciamento tra prestazioni e costo. Trovate la nostra più recente analisi dei processori AMD Ryzen 7 e Ryzen 5, a confronto con varie soluzioni concorrenti di Intel delle famiglei Core i7 e Core i5, a questo indirizzo.