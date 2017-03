16 core e memoria quad channel: questa la nuova CPU AMD Ryzen in arrivo?

Indiscrezioni emerse online puntano l'attenzione verso una nuova declinazione di processore Ryzen che AMD potrebbe introdurre sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Si tratterebbe di uan versione dotata di 16 core al proprio interno, un quantitativo doppio rispetto a quelli presenti nelle soluzioni Ryzen 7 disponibili in commercio.

Questo tipo di processore sarebbe proposto da AMD per andare a proporre una diretta alternativa alle proposte Intel HEDT, quindi alle soluzioni Broadwell-E e abbinate a schede madri con socket LGA 2011-v3 e chipset Intel X99. Intel renderà inoltre disponibili nel corso dei prossimi mesi i primi processori della famiglia Skylake-E, da abbinare a schede madri con chipset X299.

Per ottenere una proposta di questo tipo AMD dovrà necessariamente utilizzare un processore proveniente dalla famiglia di soluzioni Naples per sistemi server, scegliendo una declinazione che abbini due die a 8 core affiancati tra di loro sullo stesso package. Per le proposte Naples AMD ha previsto declinazioni di CPU sino ad un massimo di 32 cores per socket, ottenendo questo risultato affiancando 4 die a 8 core sullo stesso package.

La scelta di ottenere queste CPU a 16 core, dotate di tecnologia SMT e quindi capaci di gestire sino ad un massimo di 32 threads in parallelo, derivandole da proposte della famiglia Naples implicherà l'adozione di nuove schede madri. Il socket non sarà infatti quello AM4 dei processori Ryzen in commercio ma quello SP3r2, abbinato a schede madri per le quali ci si attende un chipset indicato con il nome di X399.

Quali le restanti caratteristiche tecniche attese? I 16 core, con 32 threads, opereranno a una frequenza di clock che è prevista nell'intervallo tra 2,4 e 2,8 GHz per un TDP complessivo pari a circa 150 Watt contro i 95 Watt delle soluzioni Ryzen 7 a 8 core attualmente in commercio. L'architettura utilizzata, con due die a 8 core affiancati, implicherà anche la presenza di due controller memoria dual channel per un totale di 4 canali memoria: si tratta dello stesso tipo di architettura, in termini di canali, di cui sono dotate le CPU Intel Core i7 della famiglia Broadwell-E in vendita al momento.

Si attende il debutto di questi processori in concomitanza con il Computex 2017 di Taipei, ai primi di giugno 2017, per un prezzo per ogni processore che dovrebbe arrivare nella proposta top di gamma sino alla soglia di 1.000 dollari. Le prestazioni saranno in parte limitate, con le applicazioni che non sfruttano tutti i core in parallelo, dalla frequenza di clock complessiva ma in ambito multithreaded questo tipo di processori si candida ad offrire una potenza di calcolo complessiva estremamente elevata.