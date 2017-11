YouTube ammazza la batteria di iPhone e iPad: ecco come evitarlo

Il primo report proviene da PiunikaWeb, ma sono in tanti gli utenti iOS che hanno notato un certo decadimento nella durata della batteria soprattutto su iOS 11.1.1 quando su usa il client iOS della piattaforma di videosharing. A causare il calo nell'autonomia operativa di iPhone e iPad è infatti YouTube, anche se l'applicazione si trova in background. Il problema è stato diffuso anche su diverse piattaforme social, come Reddit e Twitter, da parecchi utenti.

YouTube è già a conoscenza del fenomeno e ha dichiarato di "essere al lavoro su un fix" che probabilmente arriverà a breve per mezzo di un aggiornamento software rilasciato su App Store. Attualmente l'applicazione della piattaforma di videosharing causa in alcuni casi anche un surriscaldamento eccessivo delle componenti interne durante la visione dei video. Fra gli utenti c'è anche chi si lamenta di perdere fino al 20% di carica in soli 30 minuti di riproduzione.

Come evitare il battery drain di YouTube su iOS

Al momento in cui scriviamo non c'è molto da fare per evitare il drenaggio della batteria dell'app YouTube su iOS e l'unica soluzione sembra anche la più drastica: disinstallare o non usare l'app e accedere al servizio attraverso un web browser, o in alternativa attraverso i tanti player di terze parti presenti su App Store. Questa soluzione sarà da applicarsi fino al rilascio del summenzionato aggiornamento, ma YouTube non ha ancora rivelato la data di rilascio.