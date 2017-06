WWDC 2017: in arrivo nuovi iPad e MacBook. Lo svelano alcuni documenti

Mancano ormai pochi giorni all'evento di apertura della WWDC 2017 di Apple in quel di San Jose. Con l'avvicinarsi dell'evento si susseguono a ritmo incessante le indiscrezioni su quello che l'azienda di Cupertino potrebbe presentare sul palco durante il Keynote di apertura del 5 giugno. L'appuntamento è solitamente per gli sviluppatori visto che Apple in questo frangente presenta le novità riguardanti i nuovi sistemi operativi da iOS a macOS per passare ora anche su watchOS e tvOS. In questo caso però le ultime indiscrezioni portano alla conferma dell'arrivo anche di nuovi dispositivi che da tempo ormai appaiono nel nostro portale come in molti altri nel mondo. Parliamo di nuovi iPad ma anche di nuovi MacBook che l'azienda di Cupertino sembra pronta a presentare.

La conferma giunge direttamente da Consomac che ha scovato alcuni documenti della EEC ossia la Eurasian Economic Commission alla quale Apple avrebbe inviato nuovi prodotti da commercializzare in futuro. All'interno della documentazione è possibile osservare novità in seno ai laptop dell'azienda di Cupertino ma anche nuovi tablet oltre ad alcuni accessori e il riferimento al nuovo speaker Siri è sicuramente palese. Nel dettaglio è possibile capire l'esistenza di 5 nuovi modelli di Mac che sono stati registrati con codice prodotto A1289, A1347, A1418, A1419 e A1481. Di questi chiaramente non è possibile conoscere alcun tipo di informazione tecnica almeno al momento, ma il riferimento a nuovi MacBook Pro con processori Kaby Lake o magari nuovi MacBook da 12 pollici, sembra essere davvero forte soprattutto dopo i numerosi rumor giunti in rete nei mesi scorsi.

Per quanto riguarda invece i nuovi tablet i modelli registrati alla EEC sono rispettivamente A1670, A1671, A1701 e A1709. In questo caso sembra possibile la presentazione dei nuovi iPad Pro da 10.5" che da tempo nominiamo nei nostri articoli e che potrebbero dunque realmente venire presentati durante il Keynote del 5 giugno. In questo caso sappiamo che in questi nuovi iPad Pro da 10.5", Apple, dovrebbe porre nuovi processori ancora più performanti e soprattutto un nuovo form factor del display che restringerà le proprie cornici aumentando lo spazio di utilizzo per gli utenti. Da non sottovalutare anche la registrazione con il codice A1843 collegato ad un accessorio Apple quale la possibile nuova tastiera wireless magari con la presenza chissà della Touch Bar come nei MacBook Pro attuali.

Insomma un WWDC 2017 che si prevede ancora più interessante rispetto agli altri anni. Apple dovrà scoprire cosa ha in mente per il futuro dei suoi sistemi operativi e sappiamo che con iOS 11 le novità potrebbe rappresentare anche quelle che vedremo nei futuri iPhone 8 di cui si parla ormai da mesi. Oltre a questo chissà che non si voglia puntare ancora più in alto con la presentazione di nuovi dispositivi. Di certo quello che possiamo dirvi al momento è di fissarvi l'appuntamento del 5 giugno alle ore 19 perché qui su Hardware Upgrade potrete leggere tutte le novità presentate da Apple poco dopo la fine dell'evento.