WWDC 2017: con il nuovo iOS 11 in arrivo un gestore per i file e il "drag & drop"

Alle ore 19 in Italia prenderà il via la conferenza di apertura del WWDC 2017 ossia l'evento realizzato appositamente da Apple per tutti gli sviluppatori dei sistemi operativi dell'azienda di Cupertino. Le novità in seno al keynote dovrebbero essere davvero tante da nuovi prodotti tecnologici come il nuovo iPad Pro da 10.5" ad un aggiornamento hardware dei MacBook Pro con le Intel Kaby Lake passando addirittura per il primo speaker "smart" di Apple con Siri. Ma se i prodotti potranno essere i protagonisti principali della prima parte del Keynote, Tim Cook e i suoi ingegneri darà molto spazio anche alle novità in seno ad iOS 11, macOS 10.13 passando anche per tvOS e watchOS. Proprio in queste ore che separano la diretta giungono due novità importanti che l'azienda di Cupertino sembra pronta a portare negli iPhone e negli iPad in futuro.

Innanzitutto parliamo di un vero e proprio file manager. Avete capito bene anche iOS dopo ben 10 anni dalla sua versione otterrà un applicativo tramite il quale gli utenti potranno "scovare" ogni sorta di file, documento, immagine o video all'interno del proprio iDevice. Una novità importante per Apple che finora aveva permesso tale sistema solo nei Mac tramite l'ormai famoso Finder.

L'app File, pubblicata per errore sull'App Store e prontamente eliminata, dovrebbe funzionare allo stesso modo ma chiaramente su iPhone e iPad. In tal modo gli utenti potrebbero dire addio, almeno in parte, ad iTunes tappa obbligatoria per lo spostamento di file musicali o contenuti video nei dispositivi mobile. Con File chissà che Apple possa dire addio alla forte chiusura del proprio iOS e che, pur mantenendo un alto livello di sicurezza, non si possa permettere agli utenti di muovere con maggiore facilità tutti i contenuti anche se non è chiaro come l'applicazione funzionerà e cosa davvero permetterà di fare.

File però sembra non essere l'unica novità importante in arrivo con iOS 11 visto che all'interno dell'applicazione Feedback è stata scovata l'indicazione di una nuova funzionalità che Apple potrebbe a sorpresa integrare nel suo prossimo sistema operativo. Parliamo del classico "Drag & Drop" ossia quella funzione solitamente usata sui PC o sui Mac e che permette di "cliccare e trascinare" qualsiasi tipo di documento o chissà magari anche un testo selezionato all'interno di un secondo testo o magari applicativo. Una feature del genere l'avevamo vista in un video concept realizzato da MacStories nel quale veniva proprio predetto il "Drag & Drop" esteso a qualsiasi tipo di applicazione ma anche per qualsiasi tipo di documento o file.

La nuova funzionalità viene menzionata insieme allo Split View, ossia la modalità che solitamente permette alle app di rimanere attive sullo schermo per tutto il tempo che si desidera, questo probabilmente implica il fatto che il nuovo "Drag & Drop" potrà funzionare all'interno dello Split View permettendo comunque il trascinamento di un documento da un'app ad un'altra. Un cambiamento decisamente importante per Apple e il suo iOS che negli ultimi anni non ha proposto soluzioni del genere se non con applicazioni di terze parti ma sempre molto laboriose e poco convincenti.

Ricordiamo che la conferenza di apertura del WWDC 2017 avrà inizio alle 19 (ora italiana) e potrà essere seguita sul portale di Apple con un Mac o da Windows esclusivamente usando il nuovo Microsoft Edge. Inoltre qui su Hardware Upgrade potrete leggere durante l'evento tutte le novità che Apple presenterà in quel di San Jose.