WhatsApp si aggiorna su iOS con nuovi filtri e una scorciatoia per le risposte rapide

Nel mondo occidentale l'applicazione di messaggistica per antonomasia è WhatsApp, l'opera di Jan Koum che è riuscita a mettere in discussione l'egemonia dell'SMS grazie alla diffusione delle connessioni ad internet in mobilità. Nonostante il suo successo formidabile, WhatsApp è ormai definibile un'applicazione in costante evoluzione, che si migliora di versione in versione con funzionalità che rendono più semplice la vita a chi la utilizza spesso.

Nelle scorse ore WhatsApp è stata aggiornata su iOS introducendo parecchie funzionalità, fra cui nuovi filtri per i file multimediali. Fra le novità più interessanti anche una nuova scorciatoia per rispondere ad un messaggio specifico (a mo' di quote): la procedura precedente era un po' macchinosa, mentre adesso è sufficiente effettuare uno swipe verso destra su un messaggio e iniziare a digitare la risposta con una gesture di facile memorizzazione.

Questa funzione ricorda le @menzioni di Facebook Messenger, applicate però in un modo assolutamente semplice e utilizzabile praticamente da qualsiasi tipologia di utenti. La gesture non è ancora presente sul client per Android, ma la compagnia ha già dichiarato di volerla implementare anche se con tempistiche ancora oggi incerte. Nel nuovo aggiornamento c'è anche una nuova modalità di visualizzazione alla ricezione di più foto contemporaneamente.

Prima queste venivano ordinate una dopo l'altra, mentre adesso appariranno all'interno dello stesso messaggio per un massimo di quattro foto contemporaneamente. Cliccando sul messaggio si accede all'intero "album" di foto, potendole visualizzare tutte singolarmente. L'aggiornamento porta WhatsApp alla versione 2.17.30: se non lo avete ancora ricevuto potete cliccare su questo link e installarlo manualmente sul vostro dispositivo iOS.

Di seguito riportiamo il changelog ufficiale di WhatsApp 2.17.30: