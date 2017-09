Vulnerabilità in macOS High Sierra (e precedenti) permette di leggere le password in chiaro

Patrick Wardle, ricercatore di sicurezza per Synack e ex-analista dell'NSA, ha individuato una vulnerabilità presente in macOS High Sierra e nelle versioni precedenti del sistema operativo di Apple che permette di leggere le password del Portachiavi in testo semplice.

Il ricercatore ha sviluppato una app d'esempio che facendo leva sulla vulnerabilità è riuscita a recuperare le credenziali di accesso per siti come Facebook e Bank of America. Secondo quanto spiegato da Wardle, tutto funziona non appena l'utente effettua il login e non richiede nemmeno un accesso di root.

on High Sierra (unsigned) apps can programmatically dump & exfil keychain (w/ your plaintext passwords)🍎🙈😭 vid: https://t.co/36M2TcLUAn #smh pic.twitter.com/pqtpjZsSnq — patrick wardle (@patrickwardle) 25 settembre 2017

Il ricercatore precisa comunque che perché la vulnerabilità sia effettivamente sfruttabile, è necessario che l'utente scarichi, installi ed esegua deliberatamente un'app compromessa, aggirando anche le impostazioni di sicurezza di macOS e gli avvertimenti che il sistema operativo presenta all'utente quando tenta di installare software di provenienza non verificata.

macOS High Sierra è stato lanciato nel corso della giornata di ieri in forma di aggiornamento gratuito per gli utenti di sistemi Apple. La versione open beta, tuttavia, è in circolazione da diversi mesi, e attualmente non è chiaro se il problema di sicurezza sia stato scoperto in corrispondenza del lancio o qualche tempo fa e il ricercatore abbia deciso di darne risalto solo oggi per sfruttare l'effetto cassa di risonanza.

Apple per ora non ha preso posizione ufficiale, ma è verosimile che la società sia al lavoro per realizzare una patch da diffondere nei primi aggiornamenti software.

Aggiornamento 26/09/2017 - 14:00

Apple ha rilasciato una nota relativa alla vulnerabilità, che riportiamo integralmente di seguito: