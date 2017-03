Volete un GameBoy sul vostro Apple Watch? ''Giovanni'' è l'emulatore che fa per voi

I giochi del vecchio GameBoy di Nintendo replicati sul piccolo display di un Apple Watch. Sembrerebbe un sogno ma in verità è la realtà che un intrepido sviluppatore, Gabriel O’Flaherty-Chan, ha deciso di portare avanti testando la sua capacità ma anche quella del piccolo dispositivo nato per notificare, contare passi o replicare funzionalità dell'iPhone ma che potrebbe ottenere ben presto nuova vita.

Il nome dell'emulatore è "Giovanni" e al momento è ancora in fase di sviluppo con problematiche sulla sua reattività dell'intera interfaccia ma soprattutto quello che sta mettendo alla prova lo sviluppatore è la modalità di input dei comandi da parte dell'utente che al momento devono forzatamente essere impostati tramite la corona dello smartwatch almeno per quanto riguarda i movimenti dall'alto o dal basso. Per gli altri comandi, ossia i pulsanti A e B tipici di un GameBoy, lo sviluppatore ha pensato di inserirli direttamente sullo schermo dell'orologio digitale anche se chiaramente lo spazio a disposizione per gli stessi non risulta poi cosi comodo.

Ma parliamo di un Apple Watch ossia di un prodotto con un display da 1,65 pollici non pensato esattamente per questo e Giovanni non è altro che un esperimento portato avanti dallo sviluppatore per estremizzare l'utilizzo di un semplice orologio ultratecnologico capace non solo di notificare le chiamate o i messaggi ma anche di fare qualcosa di più. Proprio lo sviluppatore pensa ad un potenziamento futuro di Giovanni con un miglior supporto grafico ed un framerate maggiorato tale da permettere a chi vorrà provarlo di ottenere un'esperienza migliore. Al momento l'emulatore può essere installato su di un Apple Watch di serie 1 e 2 anche se sul primo si potrebbero avere alcune limitazioni sul funzionamento soprattutto a causa dell'hardware presente.