Un caricabatterie per Apple Watch grande quanto un portachiavi

Una delle limitazioni più fastidiose di Apple Watch è la sua ridotta autonomia operativa, che costringe alla ricarica praticamente ogni sera, pena non poter usare lo smartwatch l'indomani. Si tratta di una situazione spesso scomoda, specie se magari stiamo viaggiando solamente per una giornata e non vogliamo portarci appresso una foresta di caricabatterie.

Una possibile soluzione arriva da Kanex, produttore di accessori per Apple Watch, che ha intenzione di espandere la linea di prodotti GoPower in occasione del CES Las Vegas della prossima settimana presentando un nuovo caricabatterie/powerbank di piccole dimensioni che può essere trasportato come fosse un portachiavi.

GoPower Watch Mini, questo il nome del dispositivo, potrebbe essere il più piccolo e portatile caricabatterie Apple MFi per Apple Watch. Le sue dimensioni infatti sono solamente poco più grandi del connettore magnetico per la ricarica ad induzione e contiene una batteria da 1000 mAh che può ricaricare completamente lo smartwatch della Mela.

La ricarica si attiva automaticamente quando il dispositivo magnetico stabilisce il contatto con Apple Watch. GoPower Watch mini dispone inoltre di un anello portachiavi, di una serie di led per monitorare lo stato di carica e di un connettore mini USB per ricaricare la batteria interna.