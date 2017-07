Tutti gli iPhone con display OLED dal 2018, e Samsung gongola

Negli scorsi mesi un report proveniente dalle catene di fornitura della Mela indicava che entro il 2019 tutti gli smartphone Apple avrebbero utilizzato un display OLED. Secondo quelle voci Apple avrebbe consegnato 60 milioni di smartphone con display a LED organici nel 2017, 120 milioni circa nel 2018 e nel 2019 sarebbe passata a smartphone basati solo su display OLED. Quella data, però, potrebbe essere stata anticipata, e il passaggio agli OLED per tutti i nuovi modelli rilasciati è adesso pianificato per l'anno prossimo: "Tutti i nuovi iPhone lanciati a partire dalla seconda metà del 2018" utilizzeranno display OLED, si legge su Nikkei.

Secondo la fonte giapponese Apple sarebbe anche tentata di lanciare tre nuovi modelli di iPhone l'anno prossimo, e tutti utilizzeranno i pannelli di ultima generazione. Questo rappresenterebbe un cambio di rotta per la compagnia, visto che per il 2017 ci si attende un solo modello con display OLED, "iPhone 8", e due evoluzioni degli attuali dispositivi con display LCD IPS, come al solito. I rumor su iPhone 9 hanno avuto inizio già a partire dal mese di maggio, a ben oltre un anno dal lancio del prodotto. Allora si pensava che nel 2019 Apple avrebbe presentato due dispositivi: uno da 5,28 pollici, l'altro da 6,46 pollici, con circuiti stampati flessibili.

Nell'ultimo report del Nikkei si legge invece che Apple ha già iniziato la progettazione degli iPhone che arriveranno nel 2018, ma i piani potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi in base alla disponibilità dei componenti e agli ostacoli incontrati in fase di produzione. Il piano di passare ad una produzione "tutta OLED" già nel 2018 comporta però alcune problematiche, soprattutto considerando che l'unico produttore affidabile e già consolidato su questa tipologia di pannelli è Samsung. Sappiamo che la Mela sta già cercando di diversificare il più possibile le sue forniture di pannelli OLED, investendo su impianti LG che inizieranno a sfornare display dal 2019.

Nel 2017 Samsung sarà l'unico produttore di pannelli OLED per iPhone 8, in base alle voci attuali, tuttavia le fonti di Nikkei non hanno saputo specificare se Apple cambierà questa strategia già a partire dall'anno prossimo. Nel 2018 LG potrebbe non essere all'altezza di rispondere alla domanda della Mela in termini di volumi, e Samsung potrebbe rimanere con molta facilità il principale fornitore di pannelli per la società concorrente. Le compagnie si sono rifiutate di commentare su queste indiscrezioni, tuttavia storicamente Apple ha preferito un approccio con almeno due fornitori per le sue componenti più importanti, inclusi i display di iPhone.

JDI e Sharp continueranno a produrre gli LCD per gli iPhone che verranno lanciati quest'anno e che probabilmente verranno venduti ufficialmente fino alla fine del 2019. La domanda per i modelli con display LCD potrebbe però flettersi in maniera molto evidente con l'arrivo degli OLED, ed è proprio questa la paura degli attuali fornitori del melafonino che non hanno ancora grande know-how sulla nuova tecnologia a LED organici. Sharp ha dichiarato inoltre che "non è probabile" che si verifichino le condizioni raccontate dal nuovo rumor di Nikkei, e che Apple potrebbe non riuscire a presentare solo iPhone con display OLED già a partire dall'anno prossimo.