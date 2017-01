Tre nuovi iPad in primavera, ma probabilmente senza iPad mini

Apple dovrebbe presentare tre nuovi iPad nel corso della primavera con una piccola rivoluzione della linea che vedrà l'introduzione di un nuovo form factor e la scoparsa dei modelli "mini" da 7,9 pollici. E' l'analista di KGI Securities Ming-Chi Kuo ad elaborare la previsione, specificando come la Mela andrà con grossa probabilità ad introdurre un nuovo modello da 10-10,5 pollici accanto ad iPad Pro da 12,9 pollici e quello nel traizionale formato da 9,7 pollici, questo probabilmente venduto ad un prezzo ribassato.

Del resto l'ultimo aggirnamento alla linea mini si è avuto nel settembre del 2015, con Apple che da allora si è concentrata maggiormente sui modelli Pro. Secondo l'analista i nuovi modelli di iPad Pro da 12,9 pollici e da 10 pollici dovrebber essere basati, come di consueto per Apple, su una versione potenziata del chip A10 presente in iPhone 7, cui verrà probabilmente assegnato il nome di A10X. Il odello da 9,7 pollici dovrebbe invece contenere una versione del chip A9 di iPhone 6s. Nel primo caso si ipotizza una produzione TSMC, nel secondo caso sarà invece Samsung ad occuparsi della produzione del chip.

Per il modello da 9,7 pollici l'analista prevede che la possibile riduzione del prezzo andrà a stabilire un volume di vendite tra il 50% e il 60% delle consegne totali. In ogni caso anche per il prossimo anno vi è una previsione di calo delle consegne, sebbene di entità inferiore rispetto a quanto registrato negli ultimi anni. Resta da capire se la Mela voglia comunque mantenere a listino una versione di iPad mini, come modello "di ingresso" a prezzi ancor più ridotti.