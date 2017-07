Transmit 5: il client FTP per macOS viene aggiornato dopo sette anni

Ci sono voluti ben sette anni affinché gli sviluppatori si decidessero ad aggiornare Transmit alla versione 5. Finalmente però è stata rilasciata e il clienti di FTP tra i più apprezzati dagli utenti Apple ottiene finalmente un upgrade capace di integrare novità e migliorie che di certo potranno permettere di un migliore utilizzo dell'intero software. Transmit altro non è che uno dei più utilizzati client di FTP per macOS ossia un software che consente di traferire file da e verso dei server FTP o SFTP o anche sul cloud con Amazon S3 o anche WebDAV.

Ma quali sono i miglioramenti che gli sviluppatori hanno integrato dopo sette anni dall'ultimo aggiornamento? Sostanzialmente la nuova release porta l'integrazione di alcune nuove funzionalità come anche migliorie. Parliamo innanzitutto di cambiamenti per quanto concerne l'interfaccia grafica che è stata migliorata e rivista permettendo una migliore esperienza sulla gestione dei file. Al solito l'applicazione permette agli utenti in modo semplice e rapido di svolgere attività su file in upload o in download sia in locale che su server remoti supportando come detto FTP o anche SFTP non tralasciando anche WebDAV, S3 di Amazon o anche Google Drove, DreamObjects, Dropbox o Azure di Microsoft.

Al momento l'applicazione prevede un periodo di lancio promozionale al prezzo di 35$ che aumenterà poi a 45$ successivamente. Transmit 5 non è al momento presente sul Mac App Store perché, come spiegato dagli sviluppatori, non è stato possibile realizzare una versione dimostrativa per la valutazione degli utenti. In questo caso dunque tutti coloro che vorranno utilizzarla e dunque acquistarla dovranno passare per il portale ufficiale della Panic. In questo caso tutti coloro che hanno acquistato il software dopo il 1 giugno potranno aggiornare alla versione 5 gratuitamente mentre tutti gli altri dovranno obbligatoriamente pagare l'intera quota di acquisto.