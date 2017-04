Touch Bar sulle tastiere dei futuri Mac. Un brevetto ne anticipa l'arrivo sui desktop?

Apple ha intenzione di porre la nuova Touch Bar anche sulle tastiere degli iMac in arrivo. E' quanto si evince dal brevetto depositato dalla casa di Cupertino nel quale l'azienda propone l'idea di una fascia OLED identica a quella già presente nei MacBook Pro ma questa volta posizionata sulla Magic Keyboard, ossia la classica tastiera di Apple per le macchine desktop. Nel brevetto si nota facilmente l'immagine di una nuova tastiera stilizzata con la presenza di una Touch Bar nella parte superiore dei tasti. In molti avevano delineato l'arrivo di questa soluzione anche sulle macchine desktop ed Apple sembra più intenzionata che mai a concretizzarla.

Nelle carte del brevetto non è chiaro come l'azienda di Cupertino voglia integrare a livello tecnico tale fascia OLED. Di certo si può osservare come la stessa dovrebbe integrare l'unità di elaborazione nel corpo della tastiera con la fascia display che corre lungo tutta la lunghezza. Quest'ultima chiaramente possederà le stesse identiche funzionalità che oggi si vedono già concrete sulle Touch Bar dei nuovi MacBook Pro in commercio. Dunque gli utenti visualizzeranno i riferimenti dell'interfaccia grafica di macOS direttamente sulla tastiera in modo da poterli utilizzare semplificando le attività quotidiane anche sui i vari iMac.

La Touch Bar inserita da Apple nei suoi ultimi MacBook Pro ha destato decisamente scalpore nel mondo dei laptop. Una novità che nessuno aveva deciso di implementare su di un notebook prima d'ora. Apple ha voluto fare da precursore in tal senso e, seppur dopo un iniziale periodo di sospetto da parte degli utenti, si è capito che la Touch Bar oltre ad essere una barra luminosa esteticamente appariscente risulta quanto mai comoda nelle operazioni di tutti i giorni.

In questo caso è chiaro che l'arrivo della stessa sulla classica tastiera Apple permetterebbe a tutti gli utilizzatori di iMac ma anche dei MacBook Pro già con Touch Bar di poterla utilizzare anche a notebook chiuso e soprattutto quando sono collegati ad un monitor esterno. L'arrivo della barra OLED su di una Magic Keyboard chiaramente deve sottostare alla risoluzione di alcune problematiche, in primis la durata della batteria della tastiera wireless. Oltre a questo, una tastiera con Touch Bar, potrebbe innalzare di molto il prezzo di vendita e visti i già elevati costi per la classica, ben 119€ sullo Store di Apple, gli utenti potrebbero non gradire troppo questo particolare.