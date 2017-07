Tim Cook contro Donald Trump: i transgender devono avere spazio nelle forze armate

We are indebted to all who serve. Discrimination against anyone holds everyone back. #LetThemServe

L'annuncio del Presidente giunge direttamente sul social network di Twitter nel quale annuncia come il governo "non accetterà e non permetterà che persone transgender servano nelle forze militari statunitensi, che devono essere concentrate sulla vittoria e non possono essere gravate dagli enormi costi medici e dai disagi che la presenza dei transgender comporterebbe".

Un messaggio decisamente forte quello di Donald Trump che ha subito la protesta di tutti i maggiori imprenditori "tech" come appunto Tim Cook, ma anche Mark Zuckerberg di Facebook, Sundar Pichai di Google e Jack Dorsey di Twitter. Nel messaggio del capo di Apple si legge: "Siamo in debito con tutti quanti prestino servizio. La discriminazione contro chiunque penalizza tutti". Tim Cook ha poi aggiunto nel suo tweet anche l’hashtag #LetThemServe, usato proprio dalle persone e dalle organizzazioni che protestano contro questa decisione di Trump.

In questo caso proprio sui transgender il governo americano si era già espresso circa 12 mesi fa ma positivamente. Era stato tolto il divieto sull'accesso al servizio armato anche se non erano ancora state definite le regole effettive. Il neo Presidente Trump ha però cambiato le carte in tavola annullando il tutto e vietando nuovamente l'accesso. La questione transgender da tempo viene portata avanti proprio dal CEO di Apple con battaglie per la parità come l'utilizzo dei bagni e degli spogliatoi nelle scuole in base al sesso con cui si vogliono identificare gli studenti transgender. Una battaglia che purtroppo non sempre viene vinta come si vorrebbe.