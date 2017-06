Tim Cook conferma ufficialmente: ''Stiamo lavorando ad un sistema di guida autonoma''

Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ammette ufficialmente che la sua azienda sta lavorando su di un progetto per la guida autonoma. Dopo anni di smentite, di indiscrezioni più o meno forti, annunci non confermati, arriva finalmente l'ammissione in pubblico di un progetto fortemente segreto, almeno fino ad oggi, con cui Apple vorrebbe debuttare nel mondo dell'automobilismo e soprattutto in quel campo davvero difficile della guida senza aiuto umano. Realizzare una tecnologia del genere non è di certo come realizzare uno smartphone ma è chiaro che i passi da gigante fatti dalla tecnologia non possono che aiutare in tale direzione ed Apple non può farsi sfuggire questa opportunità.

Alla Bloomberg Television, il CEO Tim Cook, afferma come Apple si stia fortemente "focalizzando sui sistemi di guida autonoma. Tale tecnologia secondo Apple è quanto mai importante odiernamente e l'azienda di Cupertino non può chiaramente non essere interessata. E' un po' come la madre di tutti i progetti legati all'Intelligenza Artificiale di cui abbiamo iniziato a svelare le nostre intenzioni durante la WWDC 2017. Di certo il progetto per i futuri sistemi di guida autonoma è uno dei più complessi sui quali abbiamo messo mano".

Nessun riferimento specifico al nuovo progetto, come era palese attendersi, ma sappiamo che il suo nome è "Project Titan" e su di esso starebbero lavorando già migliaia di persone dallo scorso 2016 guidate dal Senior Vice President of Technologies, Bob Mansfield, veterano dell'azienda di Cupertino e soprattutto fortemente capace in progetti importanti di Apple. Sappiamo bene come il dirigente Apple decise di abbandonare l'azienda nel 2012 e come le sue dimissioni furono praticamente rifiutate da Tim Cook il quale lo volle a capo di progetti speciali di Apple.

Non è dato sapere se effettivamente Apple sia interessata direttamente a realizzare una propria automobile con il proprio software e le proprie tecnologie per la guida autonoma o magari interpellare le altre aziende per sperimentare le proprie scoperte con l'ausilio di chi ne sa di più in fatto di automobilismo. Di fatto il nuovo mondo dei sistemi per la guida autonoma è in forte crescita e numerose sono le aziende che riconoscono in questa nuova direzione del mercato automobilistico un appeal incredibile da BMW a General Motors passando anche per FCA e non dimenticando chiaramente Tesla.