Su TomTop il robot automatico Vacuum Cleaner in vendita a 142.79 solo per poche ore

Per tutti coloro che sono stanchi di dover pulire i pavimenti della propria casa periodicamente armandosi di pazienza e tanta buona volontà tra il togliere la polvere prima e passare lo straccio umido con il detergente dopo ecco che la tecnologia viene incontro e un piccolo robot farà tutto questo al posto nostro senza fiatare fra una ricarica e l'altra. In questo caso tra le tante soluzioni di certo quella del piccolo dispositivo che se ne va in giro per casa durante tutto il giorno sembra essere la migliore e su TomTop ecco arrivare l'offerta del piccolo Vacuum Cleaner al prezzo di 142.79€ grazie al coupon promozionale H18807LCX direttamente a questa pagina.

Il Vacuum Cleaner altro non è che un intelligente aspirapolvere robotizzato ad alta efficienza capace di pulire qualsiasi tipo di detrito o sporcizia in modo quanto mai facile e veloce. La forma rotonda risulta bella da vedere e poco apparisce o ingombrante anche durante il suo funzionamento. Inoltre il robot possiede un sistema anti-graffio a doppia modalità, la ricarica automatica, tre percorsi di pulizia e un grande serbatoio d'acqua pronto ad inumidire in modo automatico le pavimentazioni per una pulizia ancora più accurata.

Il piccolo robot possiede una batteria da 2.200 mAh che permetterà di ottenere un funzionamento di oltre 120 minuti con un caricamento veloce in sole 4 ore. Presente un modulo wireless con banda a 2.4G e soprattutto possibilità di utilizzare un telecomando per l'implementazione di tutti i percorsi e tutti i programmi che il robot dovrà effettuare durante l'arco della giornata.

