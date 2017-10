Steve Wozniak in dubbio su iPhone X: 'Sarà il primo che non acquisterò al day-one'

Proprio nel momento in cui tutti stiamo aspettando di mettere le mani sui nuovi iPhone X privi di cornici, Steve Wozniak lancia una "bomba" mediatica. Il co-fondatore di Apple, l'uomo a cui la compagnia deve i suoi primissimi prodotti, ha dichiarato ai microfoni di CNBC durante la conferenza Money 20/20: "Preferisco aspettare e osservarlo bene [prima di acquistarlo]. Sono felice con il mio attuale iPhone 8 - che è uguale ad iPhone 7, che a sua volta è uguale ad iPhone 6".

Un punto di vista decisamente diverso rispetto a quello degli appassionati comuni, che aspettano da anni una rivoluzione sensibile nella line-up di Cupertino, rimasta sempre molto - forse, troppo - simile a sé. Wozniak ha poi continuato: "Per qualche ragione iPhone X sarà il primo iPhone che non prenderò al day-one". Si tratta di un punto di vista atipico, al momento non accompagnato da alcuna motivazione. Tuttavia Woz ha esternato un punto di vista condivisibile.

Siamo davvero certi che un frame ridotto per lo smartphone sia capace di cambiarci la vita? Secondo il co-fondatore di Apple ci sono altre cose a cui rivolgere lo sguardo: "Attualmente preferisco non concentrarmi sull'ultimo smartphone, come ho fatto in passato. Bensì preferisco informarmi sui veicoli elettrici e le auto a guida autonoma, osservando quello che stanno facendo le diverse compagnie del settore", ha provocatoriamente affermato.

Le prevendite di iPhone X inizieranno il prossimo 27 ottobre, con i primi modelli che verranno consegnati il 3 novembre. Pare che, secondo uno degli uomini chiave nella Apple leggendaria degli anni '70 e '80 - quella dei "pirati della Silicon Valley" - iPhone X non merita le attenzioni rivolte da tutti gli addetti ai lavori e dagli appassionati. Per Wozniak iPhone 8 va già più che bene, soprattutto perché è già abituato ad utilizzare il suo vecchio form factor.

Wozniak comunque entrerà presto in contatto con il nuovo iPhone, visto che la moglie ha già pensato di prenderne uno. E chissà se provandolo, alla fine, non cambierà idea. Tutta pubblicità gratis per la Mela.