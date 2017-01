Steve Jobs salva Apple dal disastro: l'intera storia in 39 immagini

Oggi Apple è la società dal più alto valore di capitalizzazione di mercato al mondo, ma non sempre tutto è andato a gonfie vele per la società di Cupertino co-fondata dei due Steve, Jobs e Wozniak. C'è stato un periodo infatti in cui la situazione di Apple era drammatica, con cambi continui nei vertici e trimestri deludenti su trimestri deludenti. Nel 1996 Gil Amelio, allora CEO della compagnia, ha proposto l'acquisizione di NeXT, la compagnia fondata dall'esule Steve Jobs dopo esser stato cacciato via da Apple, nella speranza di dare una nuova direzione alla società. Ma Jobs non è tipo da stare in seconda fila, e così iniziato una strategia di manipolazione per allontanare Amelio e prenderne il posto.

È stata proprio questa serie di eventi che ha segnato nettamente il destino di Apple, forse proprio il momento più delicato e cruciale della sua storia. Ripercorriamo in una galleria di 39 immagini l'intera storia di quello che è accaduto dopo, fino ai giorni nostri. E nel mezzo del percorso fino al "dominio del mondo" di Apple, c'è stato anche l'importantissimo zampino di Microsoft.