Siri usa adesso Google per le ricerche: abbandonato Bing

Google è adesso il motore di ricerca utilizzato da Siri quando l'assistente virtuale non riesce a rispondere ad un quesito. La società ha confermato che non verrà più utilizzato il motore di ricerca Bing sviluppato da Microsoft, che rimarrà su iOS e macOS solamente per le ricerche di immagini.

"Passare a Google come provider per le ricerche via web di Siri, Search within iOS e Spotlight on Mac consentirà a questi servizi di avere un'esperienza di ricerca coerente con le ricerche effettuate di default con Safari", ha dichiarato Apple. "Abbiamo un grande rapporto di collaborazione attivo sia con Google che con Microsoft e continuiamo ad impegnarci a consegnare la migliore esperienza d'uso possibile". A riportare originariamente la novità è stato TechCrunch.

Non è tardato ad arrivare un commento ufficiale da parte di Microsoft, che ha sottolineato che continuerà a rimanere sui dispositivi Apple in via predefinita con Bing Image Search. In altre parole se effettuerete una ricerca sul web l'assistente virtuale di Apple su iPhone, iPad e Mac andrà a consultare i risultati di Google, mentre se cercate un'immagine farà affidamento a quelle di Bing. L'inizio del roll-out delle novità è previsto in queste ore in tutto il mondo.

La tempistica è in linea con il lancio di macOS High Sierra, all'interno di un'operazione che potrebbe portare nelle casse di Apple circa 3 miliardi di dollari secondo stime non ufficiali. Non dovrebbe suonare strano nemmeno l'uso di più fornitori di ricerche da parte di Siri per quanto riguarda le diverse funzionalità offerte. Apple lo ha già fatto ad esempio su Mappe, dove utilizza dati provenienti da tante aziende diverse, come Foursquare, Tripadvisor e Yelp.