Si chiamerà iPhone X, secondo le ultime voci

Sarà chiamato iPhone X, non iPhone 8 come le fonti da cui provengono le indiscrezioni vorrebbero farci credere. La dritta sulla possibile nomenclatura dell'iPhone del decimo anniversario ce la offre il sito olandese iCulture, che sottolinea che se ci sarà un iPhone 8, non sarà il modello premium che tutti stiamo aspettando. Lo smartphone con display AMOLED con cornici ridotte sarà iPhone X, e a rivelarlo alla fonte sono stati soggetti "affidabili" a conoscenza di "informazioni pronunciate dalla stessa Apple a Cupertino" in un meeting avvenuto la scorsa settimana.

Quanto c'è di vero in queste affermazioni non ci è permesso saperlo, almeno prima del 12 settembre. La nomenclatura che prevede un distacco dalla progressione numerica tradizionale degli iPhone standard è già stata anticipata da numerosi rumor del passato, ma convenzionalmente la stampa internazionale si è sempre riferita al nuovo modello flagship chiamandolo iPhone 8. Sin dai primi rumor trapelati dalle catene di fornitura e dagli addetti ai lavori è comunque sembrato lampante che il prossimo modello con display OLED non sarà convenzionale.

Il nome iPhone 7S sarebbe quindi da escludere e, probabilmente, anche l'8. In base ai rumor precedenti i nomi più probabili erano iPhone X e iPhone Edition, seguendo in quest'ultimo caso la strategia operata con la linea esclusiva di Apple Watch con scocca in oro e, adesso, in ceramica. Fra queste, però, iPhone X sembra la scelta più oculata: la X potrebbe celebrare il decimo anniversario senza occupare un numero che potrebbe servire fra qualche anno.

Anche la X è stata utilizzata da Apple in passato, con un risultato senza dubbio più fortunato. Mac OS X è stato per anni il sistema operativo dei sistemi della famiglia Mac, prima di essere stato sostituito di recente con il brand macOS che si avvicina maggiormente alla restante produzione software della compagnia.

iCulture si sbottona ulteriormente dicendo che con iPhone 8 verranno identificati i modelli che oggi la stampa definisce iPhone 7S e iPhone 7S Plus, ovvero i dispositivi con scocca in vetro e supporto alla ricarica rapida di prossima generazione, ma senza display OLED privo di cornici. Secondo il report i pre-ordini inizieranno il 15 settembre, con le prime consegne che verranno effettuate a partire dal 22.