Scarsa la domanda per iPhone 8: Apple diminuisce la produzione

Lo scarso successo di iPhone 8 e 8 Plus è stato confermato da un'altra fonte nel corso del fine settimana. Di recente abbiamo riportato una voce di corridoio per cui il precedente modello sta ancora oggi vendendo più del nuovo, mentre un nuovo rumor proveniente dal Taiwan (quindi vicino alle compagnie di fornitura) parla di una richiesta di riduzione degli ordinativi di circa il 50% per i prossimi due mesi. In più l'operatore canadese Rogers ha dichiarato che l'interesse per i nuovi iPhone si sta rivelando "anemico".

Ma non c'è da preoccuparsi, perché la scarsa richiesta del pubblico per i nuovi iPhone 8 non è inattesa. Rispetto agli anni precedenti c'è infatti un ulteriore modello più esclusivo e desiderato dagli utenti, e a ribadirlo è stata Verizon per mezzo della voce del suo CFO. La scarsa domanda sui nuovi iPhone già rilasciati è quasi scontata, con il mondo tecnologico e i suoi appassionati che sono in attesa di iPhone X. Del resto anche Consumer Reports ha in qualche modo bocciato i nuovi melafonini, posizionandoli dietro rispetto alle controparti di Samsung.

Eppure il lancio del nuovo modello del decimo anniversario potrebbe essere minato da diversi problemi, soprattutto quelli legati alle rese produttive. Al debutto Apple potrebbe avere pronte per la vendita solo 2 o 3 milioni di unità, secondo KGI, un numero di molto inferiore alle richieste da parte degli utenti. La compagnia ha incontrato diverse criticità in fase di produzione: prima si è parlato di problemi nella produzione di una delle componenti della fotocamera frontale TrueDepth, poi di due PCB diversi che non raggiungevano gli standard qualitativi di Cupertino.

Sul modello del decimo anniversario c'è infatti un PCB flessibile per l'antenna, che potrebbe essere la componente più problematica in fase di produzione. Il modello di Murata non sembra essere soddisfacente per la Mela e negli ultimi tempi si è deciso di passare ad un altro fornitore più affidabile, ma la produzione in volumi della componente potrebbe aver richiesto più tempo del previsto. E anche la fotocamera posteriore doppia (i cui due moduli utilizzano PCB diversi) potrebbe aver rallentato la produzione in volumi del dispositivo.

Secondo la società d'analisi la produzione verrà velocizzata nel mese di novembre, consentendo ad Apple di consegnare un numero soddisfacente di unità nelle settimane immediatamente successive nella speranza di rispondere con efficacia alla domanda prima dell'inizio dell'importante stagione natalizia. Tuttavia la compagnia ha abbassato le stime di consegna del modello premium, dalle iniziali 30-35 milioni alle attuali 25-30 milioni. Nel 2018 è comunque prevista un'impennata nelle consegne fino ad un massimo del 50% per tutta la line-up di iPhone.