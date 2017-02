SAP: l'SDK per iOS arriva il 30 marzo

SAP ha annunciato nelle scorse ore che la Cloud Platform SDK per iOS, sviluppata in collaborazione con Apple, sarà ufficialmente disponibile a partire dal 30 marzo. Al momento attuale gli sviluppatori possono registrarsi a SAP Academy for iOS, iniziativa che offre formazione per lo sviluppo di app compatibili. L'Academy mette a disposizione workshop e una formazione iniziale orchestrata in collaborazione con la Mela, con intenzioni di un lancio globale più avanti nel corso dell'anno.

L'SDK, annunciato lo scorso maggio, ha l'obiettivo di consentire la realizzazione di app per iPhone e per iPad sfruttando inoltre il linguaggio di programmazione Swift di Apple e cercando di ridurre la complessità nella realizzazione di app mettendo a disposizione componenti pre-costituiti a supporto di caratteristiche e funzionalità proprie di iOS come ad esempio Touch ID o il sistema di notifiche. A complemento vi sarà anche SAP Fiori per iOS, un linguaggio pensato per offrire una "esperienza iOS di stampo consumer" rispettando le esgienze di business.

Burberry è una delle compagnie che ha già adottato l'SDK in una prima fase di test. SAP ha affermato che sta attualmente sviluppando una serie di app iOS per vari settori, la prima delle quali - SAP Project Companion, destinata a manager e consulenti - sarà anch'essa resa disponibile il 30 marzo.