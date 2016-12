Samsung fornitore unico dei pannelli AMOLED del prossimo iPhone

Solitamente Apple suddivide gli ordini delle componenti dei suoi iPhone fra diversi produttori, ma per il suo modello premium del 2017 potrebbe fare un'eccezione. Secondo le ultimi voci in materia l'anno prossimo la Mela potrebbe presentare tre diversi dispositivi di fascia alta: a fianco delle varianti tradizionali da 4,7 e 5,5 pollici ce ne sarà un'altra da 5,8 pollici, il cui display OLED potrebbe essere prodotto solo ed esclusivamente dall'arci-nemica Samsung.

Nella fattispecie sarà la divisione Samsung Display ad occuparsene, uno dei più grandi fornitori di display per il mercato degli smartphone. A riportare la novità è stato DigiTimes, che ha citato esponenti volutamente rimasti anonimi delle catene di fornitura. Samsung avrebbe pertanto ottenuto l'esclusiva per la fornitura dei pannelli AMOLED da 5,8 pollici per i prossimi iPhone, una notizia che, se confermata, farà felici un po' tutti: Apple, Samsung e i consumatori finali.

Apple per essere riuscita ad ottenere la fornitura dei migliori pannelli OLED disponibili per dispositivi mobile, Samsung per guadagnare dalle vendite del dispositivo diretto concorrente, i consumatori finali per ottenere le migliori tecnologie sugli iPhone. Samsung dovrebbe riuscire a fornire 20 milioni di pannelli AMOLED al mese, insoddisfacenti per soddisfare l'intera domanda. Solo il modello da 5,8 pollici infatti potrebbe usare la tecnologia, mentre tutti gli altri adotteranno pannelli LCD IPS.

Nel 2017 Apple dovrebbe ricevere da Samsung un totale di 70 milioni di pannelli AMOLED da 5,8 pollici, numero che dovrebbe far pensare ad una fortissima richiesta da parte del pubblico per il modello premium del melafonino. La produzione in piccoli volumi del modello partirà nel mese di marzo 2017, con un rapido aumento previsto nei periodi fra maggio e giugno dello stesso anno. Tutti i tre modelli arriveranno sul mercato contemporaneamente fra settembre e ottobre.